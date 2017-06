KHEIREDDINE MADOUI, COACH DE L'ESS "L'Entente est taillée pour les titres"

Le coach sétifien a déclaré que «ce huitième titre a été remporté dans des conditions plus que difficiles» avant d'ajouter «grâce aux efforts fournis, nous avons pu faire face à l'adversité», surtout a-t-il soutenu «que l'équipe avait entamé l'exercice 2016-2017 sur une désillusion et une élimination amère en Ligue des champions africaine, et que personne n'avait pronostiqué notre sacre, c'est pourquoi ce titre confirme que l'Entente de Sétif est un club qui est fait pour gagner». Madoui a, par ailleurs, ajouté que ce titre de champion d'Algérie était hautement mérité au vu du niveau technique montré par les joueurs notamment au cours de la phase retour qui a permis de réussir, «avec l'art et la manière», une série de victoires. Abordant la demi-finale de coupe d'Algérie contre le MC Alger, Madoui a indiqué que «malgré la difficulté de la mission, l'équipe dispose de suffisamment de temps pour préparer ce match comme il se doit et tenter de réaliser le doublé».