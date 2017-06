LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA La finale 2019 à Bakou ou Madrid

La finale de la Ligue des champions 2019 se déroulera à Bakou (Azerbaïdjan) ou à Madrid (Espagne), a annoncé l'Union européenne de football (UEFA) sur son compte twitter mercredi. La procédure de candidature pour la sélection du site qui organisera la finale 2019 de l'UEFA Champions League a été lancée en décembre 2016. Deux associations ont envoyé leur dossier de candidature à l'UEFA avant la date limite du 6 juin 2017. Il s'agit du stade olympique de Bakou et l'Estadio Metropolitano de Madrid. D'autre part, la finale de l'Europa League 2019 se jouera à Bakou, Séville ou Istanbul, selon la même source. Les trois stades candidats pour abriter cette finale sont le stade olympique de Bakou, le stade Raman-Sanchez-Pizjuan de Séville et le stade du Besiktas Istanbul. Le Comité exécutif de l'UEFA sélectionnera les associations organisatrices des deux finales le 21 septembre 2017. La finale de la Ligue des champions 2017 s'est déroulée à Cardiff et celle l'Europa League à Stockholm. Celles de 2018 auront lieu respectivement à Kiev et Lyon.