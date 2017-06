SLIMANI, COACH PARTANT DE L'OLYMPIQUE MÉDÉA "Je termine la saison avant de résilier mon contrat"

L'entraîneur de l'Olympique Médéa Sid-Ahmed Slimani, limogé mardi dernier de son poste à la veille de la réception de la JS Kabylie (défaite 2-1) dans le cadre de la 28e journée de la Ligue 1, a indiqué jeudi qu'il allait poursuivre sa mission à la barre technique de l'équipe jusqu'à la fin de la saison. «Je vais continuer à entraîner mon équipe lors des deux derniers matchs (contre le MC Alger en déplacement et l'USM El Harrach à domicile, ndlr) pour résilier mon contrat en fin de saison. Je veux quitter le navire avec le sentiment du devoir accompli», a déclaré Slimani. «J'ai signé un contrat de cinq années avec l'intention de rester le plus longtemps possible à Médéa. Je garderai de bons souvenirs notamment avec le public qui porte toujours son équipe vers le haut», a ajouté Slimani qui s'attend à des «jours difficiles» pour l'OM la saison prochaine. Sur son avenir, Slimani a révélé qu'il avait plusieurs contacts avec des formations évoluant en Ligue 1. «J'ai actuellement quatre propositions: deux émanant de clubs du centre du pays, une à l'est et une autre à l'ouest»,

a-t-il fait savoir.