LIGUE 1 MOBILIS - 29E JOURNÉE:LE MCA ET L'USMA SE DISPUTENT LA 2E PLACE Lutte à distance pour le maintien

Un chaud derby algérois pour la place de dauphin

Les Canaris de la JSK n'auront pas le droit à l'erreur s'ils ne veulent pas avoir de mauvaise surprise d'autant que leurs concurrents directs pour le maintien sont aux aguets, à l'instar du RCR, le CSC et de l'USMH.

La 29e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, prévue aujourd'hui, sera marquée par une lutte à distance entre plusieurs équipes pour le maintien, au moment où le leader l'ES Sétif, déjà championne, fêtera sa 8e couronne à domicile face à l'USM Alger, l'un des prétendants à la deuxième place. Si dans le haut du tableau, les dés sont jetés avec la consécration de l'Entente pour la huitième fois de son histoire, l'enjeu de la 2e place, qualificative pour la prochaine édition de la Ligue des champions africaine sera l'attraction de cette journée, au moment où le MC Alger et l'USM Alger qui se partagent la 2e place avec 47 points et l'USM Bel Abbès (4e, 45 pts) vont mener une véritable «bataille» à distance. L'USMA n'est pas avantagée par le calendrier puisqu'elle rendra visite au champion, ce dernier va chercher à accentuer son avance et par l'occasion fêter le sacre devant son public.

Le MCA, battu mercredi sur le terrain du RC Relizane (3-2) aura une belle occasion pour se racheter en accueillant l'Olympique Médéa (8e, 37 pts) devant des gradins vides suite à la sanction du huis clos infligée au Doyen par la Ligue de football (LFP). Une victoire des joueurs de l'entraîneur Kamel Mouassa, conjugué à une défaite où un nul de l'USMA, permettra au MCA de s'emparer seul de la deuxième place, en attendant la 30e et dernière journée fixée au mercredi 14 juin. L'USM Bel Abbès, véritable révélation de la saison, qui reste sur une cinglante défaite face à l'USMA (6-2) n'aura par la tâche facile face à Tizi Ouzou face à la JSK (12, 34 pts), dont il s'agit du match de la saison dans l'optique du maintien. Les Canaris, vainqueurs en déplacement à Médéa (2-1), n'auront pas le droit à l'erreur s'ils ne veulent pas avoir de mauvaise surprise d'autant que leurs concurrents directs pour le maintien sont aux aguets. Les autres menacés par la relégation: le DRB Tadjenanet (10e, 35 pts), le CS Constantine (13e, 33 pts) vont se déplacer respectivement sur les terrains du MC Oran (6e, 39 pts) et le NA Hussein-Dey (7e, 39 pts) alors que l'USM El-Harrach (11e, 34 pts), l'autre mal-classé, accueillera le relégable du RC Relizane (14e, 32 pts) dans un match à «six points» où le faux pas pour l'une ou l'autre équipe serait fatal. Le CA Batna (15e, 25 pts), déjà relégué en Ligue 2, recevra pour la forme le CR Belouizdad (8e, 39 pts), ce dernier aspire à revenir avec un bon résultat pour soigner sa position au tableau avant sa demi-finale de coupe d'Algérie. Enfin, la lanterne rouge du championnat le MO Béjaïa (18 pts), dont l'esprit est déjà porté sur la saison prochaine devra certainement laisser des plumes à Béchar face à la JS Saoura (5e, 42 pts) intraitable dans son antre du 20-Août 1955.