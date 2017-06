ÉLIMINATOIRES DE LA CAN 2019:1ÈRE JOURNÉE DE LA PHASE DES POULES Plusieurs chocs et derbies au menu

Un beau duel entre M'sakni et Salah

Les qualifications de l'édition 2019 de la coupe d'Afrique des nations, prévue au Cameroun, sont un long marathon de 144 matchs que joueront 48 équipes réparties en 12 poules de quatre.

La campagne des qualifications de la coupe d'Afrique des nations 2019 débute ce week-end avec le déroulement de la première journée qui propose plusieurs affiches alléchantes, entre autres les derbies Tunisie-Egypte et RD Congo-Congo, alors que le champion en titre le Cameroun, qui accueillera la phase finale, affrontera le Maroc et l'Algérie version Alcaraz croisera le fer avec le Togo de Claude Leroy. La sélection algérienne, qui reste sur un cuisant échec lors de la CAN 2017 au Gabon, tentera de renouer avec les succès à l'occasion de la réception des Eperviers du Togo, demain soir au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Les partenaires du nouveau capitaine des Verts, Raïs M'Bolhi, sont condamnés à bien entamer l'aventure pour espérer finir en tête du groupe D, composé également du Bénin et de la Gambie. De son côté, la Tunisie, éliminée en quarts de finale de la CAN 2017, aura fort à faire face à l'Egypte, finaliste malheureux de l'édition précédente. Une confrontation entre deux équipes qui carburent bien en qualifications du Mondial 2018. La RD Congo, quart-de-finaliste de la CAN 2017, jouera contre les voisins, les Diables Rouges, absents de la dernière CAN. Celui de Brazzaville à Kinshasa sera le plus court des déplacements de l'équipe congolaise dirigée par le Français Sébastien Migné. Ce dernier, adjoint de Claude Le Roy qui avait conduit les Diables Rouges aux quarts de finale de la CAN-2015, ne sera pas en terrain inconnu. Mais il aura fort à faire avec les Léopards de Florent Ibenge, qui ont le vent en poupe. L'autre derby opposera deux sélections ouest-africaines en quête de relance, en l'occurrence la Côte d'Ivoire et la Guinée. Eliminée dès le premier tour de la CAN 2017 en dépit de son titre de champion d'Afrique acquis en 2015, l'équipe ivoirienne fera face, à Bouaké, à une sélection guinéenne absente de la dernière édition de la CAN et qui reste sur une défaite en amical face à l'Algérie 2-1 mardi soir. Face à l'équipe de Guinée dirigée par Lappé Bangoura, les Eléphants du Belge Marc Wilmots auront à coeur de gagner le derby ouest-africain pour bien démarrer leurs éliminatoires.

D'autres chocs sont au programme de la première journée, notamment la confrontation entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, deux grands absents de l'édition 2017.

Les premiers de chaque poule, les trois meilleurs deuxièmes, ainsi que le pays organisateur de la CAN 2019 prendront part à la phase finale du tournoi. Les matchs du groupe B, dont font partie les Lions indomptables du Cameroun, seront pris en compte, mais il n'y aura qu'un seul qualifié. Autrement dit, il n'y aura pas de candidat à la deuxième place dans cette poule.