EN PRÉVISION DU MATCH ALGÉRIE - TOGO Alcaraz prévoit des changements

Par Saïd MEKKI -

Les Verts doivent montrer un meilleur visage face aux Togolais

Même si le patron technique des Verts a choisi pour le début du match contre la Guinée d'opter pour le même onze ou presque qui a joué la précédente CAN au Gabon, force est de reconnaître qu'il doit bien revoir sa copie demain.

Après avoir battu difficilement la Guinée mardi dernier en amical au stade Tchaker de Blida, à l'issue duquel les Verts ont repris confiance, le sélectionneur Lucas Alcazar se concentre avec ses joueurs sur la préparation de leur entrée dans les qualifications de la CAN 2019 prévue au Cameroun avec le match de demain contre le Togo. Pour bien préparer le match de demain prévu à 22h au stade Tchaker de Blida contre le Togo qui se trouve à Alger depuis jeudi dernier, Lucas Alcaraz a commencé par donner quartier libre à ses joueurs au lendemain du match gagné contre la Guinée. Les joueurs ont repris les entraînements jeudi dernier avec un biquotidien pour préparer leur entrée en lice dans la CAN avec ce premier match contre les Togolais du coach français, Claude Le Roy. Ainsi, Alcaraz a enregistré avec satisfaction la présence de l'ensemble de ses éléments dont Bentaleb qui est sorti sur blessure, mardi dernier, au cours du match amical contre la Guinée. Le sélectionneur des Verts a donc bien eu le temps de revoir ce match contre la Guinée pour en tirer les enseignements qu'il faut, afin de corriger les erreurs des Verts. De plus, il a visionné le dernier match amical du Togo contre les Comores afin de chercher les failles dans cette formation togolaise bien coriace arrivée dès jeudi dernier à Alger pour revenir avec un bon résultat. Le visionnage de ses deux matchs permet donc à Alcaraz de concocter des stratégies à adopter demain face aux Eperviers du Togo, afin de bien entamer ces éliminatoires de la CAN 2019 prévue au Cameroun. Au vu de la dernière prestation des Verts face aux Guinéens, certains joueurs algériens sont passés à côté de leur sujet et ce, dans les différents compartiments. A titre d'exemple, Mandi a vraiment déçu. Guedioura n'a pas eu le rendement attendu de sa part, et c'est la même chose pour Bentaleb qui a paru un peu trop nerveux alors que Slimani a même était sifflé par des supporters des Verts à sa sortie pour être remplacé par Saâdi. Il faut donc bien s'attendre à quelques changements dans le «Onze» rentrant des Verts dans ce premier match des qualifications pour la CAN 2019. D'ailleurs, le sélectionneur des Verts lui-même n'a pas du tout écarté cette éventualité lui, qui, dès la fin du match contre la Guinée a déclaré notamment que «Des changements se feront progressivement et en fonction du rendement de chacun à l'entraînement. Nous allons prendre le temps d'observer l'attitude et le niveau de chacun pour pouvoir apporter des changements en prévision des prochaines échéances», avait promis Alcaraz. En d'autres termes, les séances d'entraînements des Verts seront donc d'importance capitale pour les joueurs espérant être retenus dans le Onze rentrant de demain. Et même si le patron technique des Verts a choisi pour le début du match contre la Guinée d'opter pour le même onze ou presque qui a joué la précédente CAN au Gabon, force est de reconnaître qu'il doit bien revoir sa copie demain. Il est évident que les changements dans ces circonstances ne seront pas trop grands, mais dans la charnière centrale, des spécialistes estiment que Car Medjani et sa riche expérience pourraient aider Bensebaïni à mieux maîtriser son secteur défensif central. En d'autres termes, Mandi pourraient en faire les frais. D'ailleurs, Medjani serait bien indiqué pour surveiller ce «diable» d'Adebayor, homme-clé, de cette équipe togolaise et sur lequel tout le système du coach Claude Le Roy repose. La complémentarité recherchée dans l'axe par Alcaraz pourrait donc se trouver avec ce duo Bensebaïni-Medjani. Guedioura qui a déçu face à la Guinée, lui, pourrait être reconduit car son profil est très apprécié par Alcaraz, surtout sur le plan physique. Au milieu de terrain, Bentaleb qui souffre d'une petite entorse pourrait ne pas débuter la partie au profit de Taïder qui a fait bouger les choses en le remplaçant lors du match contre la Guinée. Quant à l'attaque, Alcaraz possède un riche potentiel. Et le cas Slimani ne devrait pas se poser. Donc, Alcaraz va certainement reprendre les mêmes éléments pour débuter le match contre le Togo avec Slimani à sa place en pointe, ne serait-ce que pour ne pas nuire au moral du joueur déjà affecté et qui mérite bien des encouragements au vu de ce qu'il a donné à la sélection. Seulement, le doute persiste pour Hanni qui a fait un match honnête, mais où Boudebouz a mieux fait bouger les choses en le remplaçant au cours du match amical contre la Guinée. Sinon, pas donc de changements extraordinaires à attendre de la part du sélectionneur Lucas Alcaraz pour le «Onze» rentrant attendu contre le Togo demain.



Déclarations des joueurs:

Boudebouz: «On doit arracher les points pour bien lancer notre parcours»

«Contre la Guinée nous avons démontré beaucoup de solidarité prouvant que nous sommes une équipe solide malgré le peu de temps passé avec le nouveau coach. Maintenant contre le Togo il faudra valoriser le travail effectué cette semaine et arracher les points de la victoire pour bien lancer les qualifications pour la CAN 2019. Le coach a prévu un séance vidéo pour en savoir plus sur cette équipe. Pour ma part je pense que le Togo est une équipe offensive, mais qui va être privée des frères Aité et Romao, c'est donc à nous d'en profiter pour gagner devant nos supporteurs.»



Soudani: «Face au Togo, il faudra éviter les mêmes erreurs»

«La victoire face à la Guinée, après plusieurs mois d'absence, nous motive à se donner 100% face Togo pour bien débuter les qualifications à la CAN 2019. Face au Togo, il faudra rester plus concentré et éviter de commettre les mêmes erreurs. Concernant le nouveau coach, je pense que c'est à nous, les anciens, de lui faciliter la tache en l'aidant à bien s'intégrer au groupe.



Guedioura: «Il y a des choses à corriger»

«C'était un bon match face à la Guinée, notre première rencontre depuis la dernière CAN 2017, il y a eu des points positifs et d'autres négatifs, mais le plus important c'est d'avoir gagné pour être dans une bonne dynamique d'autant plus que nous avons un nouveau sélectionneur. Je pense qu'il y a des choses à corriger avant d'affronter le Togo dimanche prochain, pour démarrer cette phase de qualification avec un victoire.»



Bensebaini: «Nous avons un groupe pétri de qualités»

«C'est vrai que la qualité de jeu n'était pas au rendez-vous lors de notre victoire face à la Guinée, mais c'est une victoire qui nous motive avant d'affronter le Togo en match officiel. Nous avons un groupe pétri de qualités et près à relever tous les défis, avec l'arrivée des nouveaux joueurs et du coach Alcaraz, je pense qu'il faut continuer à travailler sérieusement pour enchaîner les victoires. C'est vrai qu'il y a un petit problème de communication avec le coach, puisque tous les joueurs ne parlent pas espagnol, mais Mandi et Brahimi nous aident beaucoup pour faciliter la communication entre les joueurs et le coach.»