FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE KARATÉ Le MJS "doit" organiser l'AG élective de la FAK

Par Saïd MEKKI -

Le karété algérien au centre de la polémique

L'ex-président de la Fédération algérienne de karaté-do (FAK), Aboubaker Mekhfi, a été déclaré «inéligible» par le MJS. Cette décision lui a été notifiée en 2013 et elle a été prise conséquemment à un rapport établi sur la gestion de la FAK par l'inspection générale du ministère.

Le président de la Fédération internationale de karaté (WFK) Antonio Espinós a adressé une lettre au ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali dans laquelle il lui demande de «dissoudre tout organe non élu de la Fédération algérienne de karaté (FAK) et d'organiser l'assemblée générale élective «de cette instance fédérale avant 45 jours. Le président de la WFK a fait remarquer dans sa correspondance que «nous avons le regret de vous informer que nous avons enregistré des dépassements et dysfonctionnements en contradiction avec les textes et règlements de la WKF et la charte olympique au sein de la Fédération algérienne de karaté depuis la démission du président sortant au mois d'avril 2016 à ce jour et qui doivent trouver leur solution dans un délai ne dépassant pas 45 jours. Aussi, nous vous saurions gré de bien vouloir procéder à la dissolution de tout organe non élu de la Fédération algérienne et de faciliter l'organisation par les membres de l'Assemblée générale d'élections libres», a précisé le président de la WFK. Enfin, Espinos a indiqué: «Il va de soi que tous les membres qui ont géré cette période transitoire, ne peuvent pour ce mandat électif postuler à aucune fonction.»



Un directoire installé en attendant

En effet, le 24 avril dernier, le MJS a annoncé que Boubakeur Mekhfi a été désigné à la tête du directoire chargé de la gestion des affaires de la Fédération algérienne de karaté-do (FAK). «Suite au dysfonctionnement et la mauvaise gestion dûment prouvés de la discipline de karaté par la direction sortante de la fédération, menaçant le devenir de cette discipline en Algérie, le ministère a décidé de l'installation d'un directoire transitoire chargé de la gestion temporaire des activités», a écrit le MJS dans un communiqué. Ancien président de l'Union maghrébine de karaté-do et membre de l'Union méditerranéenne, Mekhfi avait occupé le poste de président de la FAK entre 2009 et 2013. Or, il se trouve que cette décision est venu bien tardivement puisque l'ancien président, Fateh Benathmane, avait décidé de démissionner de son poste de président en pleine assemblée générale le 30 avril 2016. Depuis les affaires de la Fédération algérienne de karaté-do étaient gérées par Chérif Tibihare avant la décision de nomination du directoire présidé par Mekhfi. A rappelé que le secrétaire général de la Fédération Rachid Méziane a affirmé que le dernier bilan financier a été rejeté par le commissaire aux comptes après avoir constaté que les dettes de la Fakt s'élevaient à cinq milliards de centimes.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a donc dû intervenir pour mettre un terme à la dérive en décidant, d'abord, d'ouvrir une enquête sur la gestion financière de la Fakt, avant d'installer un directoire présidé par Biubaker Mekhfi. Or, l'ex-président de la Fédération algérienne de karaté-do (FAK), Aboubaker Mekhfi, a été déclaré «inéligible» par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette décision lui a été notifiée en 2013, et elle a été prise conséquemment à un rapport établi sur la gestion de la FAK par l'inspection générale du MJS... Là, il est utile de préciser qu'en cas de non-organisation d'une assemblée générale élective comme proposé par la Fédération mondiale de karaté, l'Algérie risque d'être suspendue avec toutes les répercussions qui toucheront tous les athlètes algériens ainsi que l'image de marque du karaté algérien jouissant d'une véritable aura aussi bien à l'échelle régionale, continentale qu'internationale.



Arab Yacine répond à Aboubaker Mekhfi

Le dernier «scandale «qui a éclaboussé la karaté s'est produit aux Championnats d'Afrique 2017 (kata/kumité), disputés du 2 au 5 juin au Cameroun. Mekhfi a déclaré au retour de la délégation algérienne que la sélection algérienne (messieurs/dames) de karaté-do aurait pu moissonner «beaucoup plus» que trois médailles (2 or et 1 bronze), si la nouvelle équipe dirigeante était arrivée «un peu plus tôt aux commandes». «Nous sommes arrivés aux commandes de la FAK assez tard, et ce retard s'est répercuté sur d'autres aspects, comme le départ de notre sélection nationale au Cameroun, son arrivée sur le lieu de la compétition, à Yaoundé, et surtout sur sa présence à la séance de pesée. C'est ce qui explique le fait que la sélection nationale n'ait disputé que quatre épreuves sur les 15 auxquelles elle devait prendre part initialement. Mekhfi a cependant tenu à signaler «un coup bas» de la part du directeur exécutif de l'Union des fédérations africaines de karaté (Ufak), Yacine Arab, qui, selon lui, «a induit en erreur» les responsables de la FAK, notamment, en leur faisant croire que «le délai pour la pesée allait être dépassé» à l'arrivée des Algériens à Yaoundé. «Mouloud Benbekhma, qui était chef de la délégation algérienne à Yaoundé, nous a transmis son rapport de mission, dans lequel il affirme que les athlètes d'autres nations continuaient à effectuer la pesée bien après l'arrivée de l'équipe algérienne, faisant que cette dernière aussi pouvait engager ses athlètes et augmenter ainsi ses chances de médailles», a regretté Mekhfi. Et là, le président de la commission d'organisation de l'Ufak, Arab Yacine, a tenu à démentir les responsables de la FAK en envoyant un rapport détaillé au ministre de la Jeunesse et des Sports le 7 juin dernier. Dans son rapport, Arab Yacine, relate tous les faits qui se sont déroulés depuis la première correspondance du président de l'Ufak qui se trouve également être un Algérien, à savoir Mohamed Tahar Mesbahi le 20 mars dernier au ministre de la Jeunesse et des Sports jusqu'au reçu de paiement de l'engagement des athlètes à ces joutes africaines le 2 juin dernier, soit le jour d'ouverture des compétitions. Dans la première correspondance du président de la Fédération africaine, Mesbahi attire l'attention du ministre sur sa position délicate en tant qu'Algérien dans cette instance au moment où l'Algérie encourait une suspension suite à son non-paiement des affiliations statutaires à la Confédération africaine de karaté depuis 4 ans! D'autre part, de le président de a commission d'organisation de l'Ufak, Arab Yacine, avait averti le secrétaire général de la FAK, Rachid Meziane que si la délégation algérienne arriverait au-delà de la date de la pesée et du tirage au sort et les examens des coachs, il serait impossible de les accepter. L'arrivée de la délégation algérienne s'est faite le 1er juin à 22h. Or, la pesée et le tirage au sort venaient juste de se terminer.

Les athlètes devant participer aux compétition de poids sont donc interdits de participation comme le stipule le règlement. Or, il se trouve qu'un autre problème est intervenu puisque les athlètes pouvant participer dans les compétitions hors pesées doivent payer le paiement de cotisation. Ayant peur de l'exclusion de l'Algérie de toute les compétitions, Arab, a pris l'initiative de signer l'engagement avec le SG de l'Ufak et le président de la commission d'arbitrage pour que le chef de la délégation puisse régler les dus, sitôt arrivé le jour de la compétition soit le 2 juin...