Le Real Madrid va blinder Zidane

Après une saison brillante et un doublé Liga-LDC, le Real Madrid va prolonger Zinedine Zidane d'après le quotidien AS. Quelle saison! Inutile de s'étendre sur les exploits du Real Madrid de Zinedine Zidane, qui en plus d'avoir remporté la Ligue des Champions deux fois d'affilée - une première depuis le nouveau format de la compétition - a aussi remporté un doublé Liga-LDC, presque 60 ans après. Autant dire qu'actuellement, l'entraîneur français n'a que des admirateurs du côté de la capitale espagnole. Et le club, très satisfait de ses résultats, mais aussi de sa gestion d'effectif, compte le récompenser et s'assurer sa présence au club avec un nouveau contrat. Dans sa version papier, AS affirme ainsi que son contrat, qui expire en juin 2018, va être prolongé de deux saisons supplémentaires, jusqu'en 2020 donc. Son salaire, de 5,5 millions net annuels actuellement, va lui aussi être revu à la hausse. Et ce n'est pas tout, puisqu'il aura une fois encore les pleins pouvoirs en termes de décisions sportives, comme c'était déjà le cas l'été dernier.

L'affaire De Gea/Navas en est le parfait exemple, puisque si la direction souhaitait s'offrir le portier espagnol, le Français a préféré miser sur son gardien actuel. Il n'y aura donc pas de feuilleton Zidane. Même s'il n'a bien évidemment jamais été question d'un départ jusqu'ici, le champion du Monde 98 avait tout de même parfois laissé planer le doute quant à son avenir au sein de l'écurie madrilène. Si le mercato devrait s'annoncer plutôt tranquille, avec Theo Hernandez, Jesus Vallejo et Marcos Llorente comme principales arrivées et Mbappé comme seul galactique potentiel, le Français va tout de même avoir la pression sur les épaules en essayant de rééditer une nouvelle saison historique.