BAYERN MUNICH Ancelotti prépare une révolution d'envergure

Le Bayern Munich empile les dossiers chauds cet été. Les pensionnaires de l'Allianz Arena sont déjà sur le pied de guerre. Gros plan.

Le Bayern Munich a démarré tambour battant ce mercato d'été 2017. Les Allemands ont annoncé l'arrivée de Willy Sagnol. L'ancien de la maison revient pour occuper le poste d'adjoint de Carlo Ancelotti. Ce dossier bouclé, les pensionnaires de l'Allianz Arena vont pouvoir s'activer sur le recrutement des joueurs. Ils avaient déjà anticipé, comme bien souvent, en mettant la main sur Sebastian Rudy et Niklas Süle (Hoffenheim) en janvier dernier. Les Munichois vont recruter à plusieurs postes cet été. La priorité est de compenser les départs à la retraite de Xabi Alonso et de Philipp Lahm. Notre correspondant allemand, Tobias Feldhoff, nous en dit plus à ce sujet. «Lahm devrait être remplacé par Kimmich. Mais rien ne dit que le Bayern n'achètera pas un autre latéral aussi.» Récemment on a annoncé que le club bavarois avait un oeil sur Andrea Conti (Atalanta). «Pour remplacer Xabi Alonso, Rudy et Sanches devraient tenir ce rôle selon Rummenigge», assure Tobias Feldhoff.

«Concernant Renato Sanches, il y a beaucoup de rumeurs. Mais normalement, le Bayern ne le vendra pas. Il est talentueux même s'il a déçu pour sa première saison. Même s'il y a déjà du monde au milieu, le Bayern pourrait quand même recruter un autre joueur.» Le Bayern explore plusieurs pistes au milieu de terrain. Les noms des Parisiens Marco Verratti et Adrien Rabiot sont souvent cités. Dernièrement, c'est le Lyonnais Corentin Tolisso qui a été approché selon Bild. Un intérêt qui est bien réel d'après nos informations. Mais Chelsea et la Juve sont aussi sur le dossier. Un gardien pourrait aussi débarquer prochainement puisque Sven Ulreich, la doublure de Manuel Neuer, est potentiellement sur le départ. Autre élément qui pourrait prendre la poudre d'escampette: Douglas Costa. Le Brésilien ne s'en est pas caché, il souhaite quitter le club allemand qui lui a d'ailleurs accordé un bon de sortie. Sa situation est suivie de près par plusieurs écuries dont la Juventus, le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain. Notre spécialiste du foot allemand nous explique: «Le Bayern semble vouloir vendre Douglas Costa et acheter un autre ailier ou un élément offensif». Le club veut aussi préparer l'avenir puisque des éléments comme Robben et Ribéry sont vieillissants. Selon nos informations, Carlo Ancelotti apprécie beaucoup le profil de Yannick Ferreira Carrasco. Mais la situation de l'Atlético Madrid, qui est interdit de recrutement cet été, pourrait bien l'obliger à rester. Le Bayern Munich, qui cherche aussi une doublure à Robert Lewandowski, semble avoir trouvé son bonheur avec le polyvalent Alexis Sanchez.Selon la presse anglaise, le Chilien va rejoindre le club allemand malgré la volonté d'Arsenal de le conserver. Arsène Wenger, qui vient de prolonger chez les Gunners, a confié récemment que le joueur sous contrat jusqu'en 2018 resterait à Londres la saison prochaine. Pour s'offrir ses services, les Bavarois lui proposeraient un salaire de 400 000 euros par semaine. Le montant du transfert serait lui estimé à 45 millions d'euros. De quoi mettre Manchester City, où il est annoncé avec insistance, et le PSG hors course? Affaire à suivre. Romelu Lukaku est aussi pisté par les Allemands. Mais Chelsea ou encore Manchester United sont sur le coup. Mais pour ces deux dossiers complexes, Tobias Feldhoff se montre prudent: «Le club cherche une doublure à Lewandowski. Thomas Müller a d'autres qualités qui ne sont pas exploitées par le Bayern quand il doit remplacer Lewandowski. Mais acheter un top joueur qui sera sur le banc est un risque. Donc c'est un dossier difficile». Pas de quoi décourager le Bayern Munich prêt à faire des folies cet été