BORDEAUX Ounas à Naples, la prochaine sera la bonne

Intéressé par le jeune attaquant algérien des Girondins de Bordeaux, Adam Ounas (20 ans), depuis l'été dernier, Naples pourrait bientôt revenir à la charge. Et ce malgré l'avertissement de son club. Bien avant le début du mercato, le sixième de Ligue 1 a clairement indiqué qu'il souhaitait conserver ses meilleurs jeunes. Autrement dit, pas touche à Malcom, Laborde, Vada ou encore Ounas. Mais on le sait, aucun joueur n'est vraiment intransférable. Naples en est bien conscient et envisage de retenter sa chance avec une proposition supérieure à 10 millions d'euros, annonce le compte Twitter de Girondinfos. Une offre susceptible de faire réfléchir le club aquitain qui, à l'image de la majorité des pensionnaires de Ligue 1, ne peut pas se permettre de refuser certains montants. Après le transfert officialisé de Jérémy Ménez à Antalyaspor, un éventuel départ du Franco-Algérien obligerait Bordeaux à réagir au mercato. Dans cette hypothèse, le Fcgb ne manquerait pas de liquidités pour remplacer Ounas, auteur d'une bonne deuxième partie de saison. Alors que La Gazetta Dello Sport a parlé d'une première offre de 5 millions d'euros pour Adam Ounas ces derniers jours, un site bordelais généralement bien sourcé a indiqué qu'une seconde offre supérieure à 10 millions d'euros pourrait arriver sur la table des Girondins ces prochains jours. «Supérieure à 10 millions d'eutros, cette offre pourrait bien faire réfléchir la direction bordelaise...», a indiqué cette source. Affaire à suivre.