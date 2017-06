COMMISSIONS PERMANENTES DE LA CAF Zerguini et Hedi Hamel installés vice-présidents

La Confédération africaine de football a procédé à la désignation des présidents et vice-présidents de ses commissions permanentes marquée par la présence de deux Algériens, Yacine Zerguini (médicale) et Hedi Hamel (média), alors que les nouveaux élus au comité exécutif de l'instance dirigeante du football africain, dirigé par le Malgache Ahmad Ahmad, se sont accaparés de la quasi-totalité des postes. La très importante commission d'organisation de la coupe d'Afrique des nations est présidée par le Nigérian Amaju Pinnick assisté de Philip Chiyangwa (Zimbabwe). L'autre non moins importante commission d'organisation des compétitions interclubs que présidait durant de longues années l'Algérien Mohamed Raouraoua est désormais dirigée par le Marocain Fouzi Lekjaâ, alors que la vice-présidence est confiée au Soudanais Moutasim Jamaa. Outre la commission des compétitions interclubs, le Marocain préside également la commission des finances de la CAF. La commission des arbitres qui a fait couler beaucoup d'encre sous la présidence du Soudanais Madjdi Chems Eddine, est dirigée désormais par le Djiboutien Suleiman Waberi, assisté de l'ancien arbitre international, le Mauricien Lim Kee Chong. L'ancien international zambien Kalusha Bwalya préside pour sa part deux commissions permanentes, à savoir celle d'organisation du championnat d'Afrique des U17, ainsi que celle technique et de développement, alors que le Tunisien Tarek Bouchamaoui préside la commission d'organisation du championnat d'Afrique des U20. Les deux seuls Algériens désignés au sein des commissions de la CAF sont Hedi Hamel, vice-président de la commission des media présidée par le Nigérian Amaju Pinnick et le docteur Yacine Zerguini, vice-président de la commission médicale que dirige le Tchadien Adoum Djabrine. Les membres des différentes commissions permanentes seront connus lors de l'assemblée générale extraordinaire de la CAF, prévue les 17 et 18 juillet prochain à Rabat en marge du symposium sur le football africain.