ELIMINATOIRES DE LA CAN 2019 But d'Andria et victoire surprise de Madagascar

Taille du texte :

Le Madagascar de l'Usmiste Andria a réussi des débuts de rêve en éliminatoires de la CAN 2019. En déplacement au Soudan, les Barea se sont imposés (1-3) avec notamment un but de l'attaquant de l'USM Alger. Le très impliqué capitaine malgache Faneva Andriatsima a ouvert la marque, avant de s'offrir un doublé et aura été le grand artisan de ce succès (15', 83'). L'autre buteur se nomme Andria, qui a trouvé le chemin des filets sur penalty (62'). Le sublime but d'El Tahir (73') n'aura été qu'anecdotique, sauvant toutefois l'honneur des Soudanais. Suite à ce succès sensationnel, les Malgaches prennent provisoirement la tête du groupe A, en attendant le déroulement de Sénégal-Guinée équatoriale.