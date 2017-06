ETOILE DU SAHEL Le contrat de Hameur Bouazza résilié

L'ex-international algérien, Hameur Bouazza, qui jusqu'à jeudi dernier continuait à s'entraîner normalement avec le CS Sahel, a vu son contrat résilié par cette formation de Ligue 1 tunisienne, a indiqué hier la presse locale. Selon le site Internet du journal Al Akhbar, le milieu offensif algérien recruté durant le mercato d'hiver de Red Star (Ligue 2, France), ne fait désormais plus partie de l'effectif du club de Sousse. Ce dernier compte renforcer son effectif par deux étrangers. Bouazza (32 ans) a connu jusqu'ici pas moins de 13 clubs dans sa carrière professionnelle en championnats de France, Angleterre, Turquie, Espagne, Algérie et Tunisie. Il n'a plus été appelé en équipe nationale depuis 2013, alors qu'il compte 22 sélections pour 3 buts marqués.