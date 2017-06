FC PORTO Le transfert de Brahimi inéluctable

En proie à des difficultés d'ordre financier, le FC Porto est contraint de vendre des joueurs cet été. Yacine Brahimi est l'un des principaux candidats au départ. Les Dragões ont déjà fixé son prix. «Le FC Porto va-t-il devoir vendre des joueurs? C'est évident». Mercredi dernier, en marge d'une assemblée d'actionnaires, l'administrateur du FC Porto Fernando Gomes a avoué que les Dragões n'auraient pas d'autre choix que de vendre cet été pour renflouer les caisses. On évoque même un montant de 115 millions d'euros à récupérer grâce aux transferts de joueurs sur ce mercato. Et comme souvent ces derniers mois, le nom de Yacine Brahimi (27 ans) revient parmi les principaux candidats au départ. Il faut dire que le milieu offensif algérien, revenu en grâce en cours de saison, possède une cote intacte sur le marché. La Premier League a un oeil attentif sur le Fennec, sous contrat jusqu'en juin 2019. Si Arsenal, Chelsea et Everton ont été annoncés sur ses traces par le passé, Manchester United l'a, selon certaines informations, noté en assez bonne place sur ses tablettes pour cet été. Mais ce n'est pas tout, d'autres écuries surveillent de près l'évolution du dossier. Tous ces prétendants peuvent en tout cas se frotter les mains, car l'ancien Rennais leur coûtera moins cher que prévu. Alors que son contrat contient une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros, les Portistas auraient revu leurs prétentions à la baisse.

O Jogo assure que les pensionnaires du Dragão, qui possèdent 50% des droits économiques du joueur, espèrent le vendre pour au moins 30 millions d'euros. Toujours d'après ces informations, ils demanderaient 40 millions d'euros aux clubs intéressés pour atteindre leur objectif.