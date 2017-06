LEICESTER CITY Mahrez attend l'appel du Barça

Courtisé par plusieurs clubs anglais, Riyad Mahrez intéresse aussi le FC Barcelone, même si ce dernier ne figure pas dans les priorités du club. Apprécié par Wenger, suivi par Chelsea. Riyad Mahrez fait partie des joueurs qui auront le choix durant le mercato de cet été. Cependant son avenir pourrait se diriger vers l'Espagne, plus précisément en Catalogne où le Barça garde un oeil sur lui. Courtisé l'an passé par Barcelone, Riyad Mahrez n'avait pu rejoindre l'Espagne. Le propriétaire de Leicester et milliardaire Vichai Raksriaksorn, s'était opposé à un départ de l'ailier algérien. Une année plus tard et une saison en demi-teinte pour les Foxes, Riyad Mahrez aurait exprimé ses envies d'ailleurs. Approché par Arsenal et Chelsea, le joueur actuellement sur la liste des transferts aurait discuté, via ses agents, avec le FC Barcelone, rapporte le média espagnol Sport. Le transfert pourrait donc avoir lieu, d'autant plus que la somme réclamée pour Mahrez ne serait pas excessive. Seulement le Barça demande patience au joueur. Le club souhaite avant tout se renforcer avec un défenseur latéral et un milieu avant de pouvoir se pencher sur son cas. Un choix risqué qui pourrait permettre à ses concurrents de prendre une option et séduire le joueur qui souhaite partir à tout prix.