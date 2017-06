LES RÉVÉLATIONS D'UNE PROLONGATION HISTORIQUE Une clause de départ de 400 millions d'euros pour Messi

Selon plusieurs médias espagnols d'avant-hier, Lionel Messi va prolonger au FC Barcelone pour trois ans avec une année en option. La clause de départ s'élèverait au montant astronomique de 400 millions d'euros. Lionel Messi va pouvoir se faire plaisir pour ses 30 ans qu'il fêtera le 24 juin prochain. Selon plusieurs journaux espagnols dont Sport et El Mundo Deportivo, l'attaquant qui est actuellement avec la sélection argentine, devrait avoir signé d'ici-là sa prolongation de contrat avec le FC Barcelone. Un nouveau contrat qui serait en train d'être finalisé par Josep Maria Bartomeu, le patron du Barça et Jorge, le père de l'Argentin en vue d'une possible officialisation la semaine prochaine. En attendant, les quotidiens espagnols ont dévoilé vendredi dernier les contours d'un contrat en or pour le quintuple Ballon d'or, actuellement lié au club catalan jusqu'en juin 2018. Ce nouveau deal prévoit une prolongation de trois ans, soit jusqu'en 2020 plus une année supplémentaire en option. De nombreux médias espagnols annoncent aussi une clause de départ de 400 millions d'euros. Une somme monstrueuse, hautement dissuasive et qui devrait finir de décourager le cercle très fermé des clubs capables de s'offrir le joueur argentin. Et comme l'intéressé a annoncé il y a quelques heures qu'il rêve de finir sa carrière au Barça.