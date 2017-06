LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE L'USMA veut recevoir le Zamalek à Bologhine

Après avoir reçu le Ahly de Tripoli et s'être largement imposé (et avec la manière) face aux Libyens au stade du 5-Juillet (3-0, 1ère journée), l'USM Alger, qui reste sur deux matchs en déplacement en Ligue des champions de la CAF, souhaite désormais recevoir le Zamalek au stade Omar-Hammadi de Bologhine. «La direction de l'USM Alger a formulé une demande officielle auprès de la confédération africaine de football pour recevoir la formation égyptienne du Zamalek SC à Omar-Hammadi. Il s'agit de la 4e journée du groupe B de la phase de poules de la Ligue des champions CAF, qui se tiendra le 21 juin 2017 à 22h30», a expliqué le club algérois sur son site officiel. «La direction s'est concertée avec les joueurs ainsi que le staff technique, qui ont opté pour le stade fétiche de Bologhine», a ajouté la formation algérienne. A noter que cette rencontre algéro-égyptienne sera dirigée par l'arbitre sud-africain Victor Miguel de Freitas Gomes. L'officiel sud-africain sera assisté de ses compatriotes Lindikhaya Bolo et Sandile Dilikane. Au classement, et après trois journées, le Zamalek est en tête avec 5 points, suivi de l'USMA et du Ahly de Tripoli avec 4 points chacun, alors que Caps United ferme la marche avec 3 points.