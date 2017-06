MONDIAL U21 DE HANDBALL Gros préparatifs pour l'édition d'Alger

Il faut savoir que les émissaires de la Fédération internationale de handball (IHF), qui ont effectué trois visites en Algérie pour voir l'état d'avancement des préparatifs pour cette date handballistique, ont émis quelques réserves.

À quarante jours du début du Championnat du monde de handball U21 qu'abritera l'Algérie du 18 au 30 juillet à venir, les préparatifs battent leur plein. El-Hadi-Ould Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), a demandé à ce que tout soit fin prêt pour le rendez-vous universel. Sa tenue en Algérie était longtemps menacée en raison de problèmes d'ordre organisationnel et infrastructurel, mais l'évènement planétaire de handball devrait finalement se tenir en Algérie.

El Hadi Ould Ali a appelé, jeudi, les responsables d'organisation de cet évènement à respecter «la feuille de route arrêtée». C'était à l'occasion d'une réunion de la Commission nationale de préparation et d'organisation des manifestations sportives internationales en Algérie. Étaient présents les présidents des Fédérations algériennes de handball et... d'athlétisme, à savoir Habib Labane et Abdelhakim Dib dans l'ordre.

Le patron de la bâtisse du 1er mai a remercié les membres de la commission chargée de l'aspect organisationnel «pour leur apport permanent à la réussite des différentes compétitions internationales en Algérie». Il faut savoir que les émissaires de la Fédération internationale de handball (IHF), qui ont effectué trois visites en Algérie pour voir l'état d'avancement des préparatifs pour cette date handballistique, ont émis quelques réserves. Ils avaient noté pas mal d'insuffisances pour ce qui est des infrastructures requises pour être hôte du Mondial.

Récemment, Labane, le boss de la FAHB, craignait même le retrait d'organisation à cause du retard enregistré dans les préparatifs: «On essaye de rattraper en deux mois ce qui devait se faire en 2 ans», se plaignait le successeur de Saïd Bouamara. Pour clore, notons que, l'Algérie se produira dans la poule «D». Un groupe qui renferme la Croatie, l'Arabie saoudite, l'Islande, l'Argentine et le Maroc. A noter que le match d'ouverture proposera un alléchant Algérie-Maroc à 20h à la salle Hocine Harcha le 18 juillet.