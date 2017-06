MONTPELLIER Newcastle en pole position pour Boudebouz

Alors que le nouvel entraîneur de Montpellier Michel Der Zakarian a confirmé que Ryad Boudebouz allait partir cet été (pour peu que l'offre satisfasse le club), l'international algérien dispose de plusieurs contacts, dont certains concrets. Ainsi donc, Newcastle, sacré champion dans l'antichambre de l'élite anglaise, s'est positionné sur le dossier du Montpelliérain. Et le club promu en Premier League a une longueur d'avance sur le dossier Boudebouz, selon beIN Sport France. Les dirigeants du club anglais doivent rencontrer leurs homologues français ce week-end, selon le média sportif. «Il y a beaucoup d'échanges verbaux et des prises d'intérêts, et pas que des clubs anglais», a tout de même précisé au quotidien régional Midi-Libre, Jérôme Lancery, agent mandaté exclusivement par le Mhsc pour traiter les questions transferts de ce mercato. A noter que le club héraultais espère empocher 15 millions d'euros lors de la vente de leur joueur de 27 ans, auteur de 11 buts et 9 passes décisives cette saison en Ligue 1.