OLYMPIQUE LYONNAIS La porte de sortie se précise pour Ghezzal

L'international algérien Rachid Ghezzal, en fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais le 30 juin prochain, serait de plus en plus proche du Milan AC. Tout porte à croire que Rachid Ghezzal ne restera pas à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Comme l'a révélé Le 10 Sport, les discussions entre le club rhodanien et le joueur seraient au point mort et tout porte à croire donc qu'il prendra la porte à la fin de son contrat. Il pourrait rebondir en Série A, où le Milan AC lorgnerait avec grand intérêt sur lui. Hier, TMW a confirmé l'intérêt du Milan AC pour Rachid Ghezzal. Le portier transalpin assure que le joueur de l'Olympique Lyonnais serait bel et bien l'une des priorités des Rossoneri. À Milan on considère en effet que l'Algérien est un renfort non négligeable pour la saison prochaine. De plus, les dirigeants milanais pensent sérieusement que le fait de l'avoir sans indemnité de transfert en provenance de l'OL représenterait une occasion en or.