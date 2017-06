PSG Kluivert explique les raisons de son départ

Patrick Kluivert a expliqué pour quelles raisons il avait choisi de ne pas poursuivre l'aventure avec le PSG, qui lui proposait pourtant un autre rôle au sein du club. Patrick Kluivert rêve plus grand. C'est la raison pour laquelle il a quitté le PSG qui a annoncé vendredi le départ de son directeur du football. Ce dernier, ambitieux, a expliqué dans le quotidien néerlandais De Telegraaf qu'un rôle d'ambassadeur du club lui avait été proposé. Un poste qui ne l'intéressait pas malgré une longue réflexion puisque Kluivert et sa famille se plaisaient dans la capitale française. «Je vais tranquillement chercher un autre travail dans le football, a annoncé l'ancien attaquant. Mon coeur est sur le terrain», a-t-il ajouté précisant donc qu'il avait de grandes ambitions et que l'argent n'était pas une motivation. «J'ai été en stage l'AZ, j'ai travaillé pour NEC, j'ai été formé durant deux ans à Twente, j'ai été sélectionneur de Curaçao, entraîneur-adjoint de l'équipe de Pays-Bas médaillée de bronze au Mondial 2014 avec Louis van Gaal, et durant une année, j'ai été directeur technique d'un grand club comme le PSG, a rappelé Kluivert. Cela me rend fier. Ce bagage acquis à Paris me sera très utile dans mon prochain emploi. Cela peut faire cliché, mais je trouve que je suis plus complet grâce à toute ses expériences.»