APRÈS LE RECRUTEMENT DE HAMZAOUI ET CHÉRIFI L'USM Alger veut Essaïd Belkalem

Par Lounès MEBERBECHE -

Le défenseur international décidé à relancer sa carrière en Algérie

Ayant entamé la phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique de manière mitigée, avec une victoire, un match nul et une défaite, les Rouge et Noir de Soustara ne veulent pas rater cette aventure africaine du moins pas à ce stade de la compétition. Ainsi, constatant un manque d'équilibre au sein de l'effectif usmiste, la direction algéroise, en concertation avec le coach belge Paul Put, a décidé de passer à la vitesse supérieure en termes de recrutement et ce, bien avant la fin de la saison. A cet effet, après avoir bouclé le recrutement de l'ex-attaquant de Guimaraes Okacha Hamzaoui qui s'est engagé pour deux ans, l'USM Alger a ensuite finalisé discrètement la venue du latéral gauche de l'USM Bel Abbès, Redouane Chérifi pour deux saisons. Par ailleurs, et toujours au registre des arrivées, l'équipe algéroise devrait enregistrer la signature d'un renfort de qualité qui pourra apporter un grand plus à l'arrière garde des Rouge et Noir en Ligue des champions africaine. Il s'agit du robuste défenseur international Essaïd Belkalem qui vient de mettre fin à son contrat avec l'US Orléans (Ligue 2 française). Le passage de Belkalem à Orléans aura finalement été vraiment court. Le natif de Mekla (Tizi Ouzou) aura fait 27 apparitions pour un but marqué. Après une saison blanche avec le FC Watford et un passage délicat au Trapzonspor (Turquie), l'ancien arrière central de la JS Kabyle a réussi à se relancer en Ligue 2 française où il a contribué au maintien de sa désormais ex-équipe, l'US Orléans. Faisant partie des joueurs ayant rencontré le nouvel entraîneur national, Lucas Alcaraz, lors sa tournée européenne, Belkalem ne figure pas parmi les 23 éléments convoqués pour les deux sorties des Verts face à la Guinée, en amical, et contre le Togo dans le cadre de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019. Disposant d'assez d'expérience après avoir disputé le Mondial 2014 avec les Verts et plusieurs rencontres avec la JSK et l'EN en terres africaines, Belkalem serait déjà d'accord avec la direction usmiste pour renforcer sa défense et relancer ainsi sa carrière dans l'espoir de retrouver l'EN avant le Mondial 2018. Le défenseur axial est connu pour être un proche de Mohamed Rabie Meftah et Mourad Berrefane, ce qui ne fera que faciliter son intégration dans le cas où il signera à l'USMA cet été. Pour le moment rien n'est fait, mais selon notre source, le come-back de Belkalem en Ligue 1 Mobilis devrait se faire dès cet été par la porte de Soustara. Un renfort de qualité qui apportera certainement un plus à l'USMA, afin d'aller le plus loin possible en Ligue des champions 2017 mais aussi lors de la prochaine édition puisqu'elle est bien partie pour décrocher une participation pour la prochaine édition en 2018. Mais pour y parvenir, les partenaires de Derfalou devront d'abord terminer le boulot en cette fin de saison et arracher une place sur le podium pour espérer vivre une nouvelle aventure africaine.