ELIMINATOIRES DE LA CAN 2019 : ALGÉRIE-TOGO (CE SOIR À 22H-1ÈRE JOURNÉE) Les Verts prêts à enflammer Tchaker

Par Saïd MEKKI -

Mahrez et ses partenaires n'auront pas le droit de décevoir leur public ce soir

La confiance et surtout l'esprit «familial» retrouvés, après leur victoire en amical sur la Guinée (2-1), mardi dernier, Slimani et ses coéquipiers seront ce soir face à leur véritable test en recevant le Togo à 22h au stade Tchaker de Blida où, seule la victoire, est attendue de leur part à l'occasion de l'entame des éliminatoires du groupe B de la coupe d'Afrique des nations, CAN 2019, prévue au Cameroun. Cette rencontre sera officiée par un trio arbitral botswanais sous la conduite de Jushua Bondo qui sera assisté de ses deux compatriotes Oamogetse Godismang et Moemedi Monakwane. Depuis son engagement par le président de la FAF au milieu du mois d'avril dernier, le nouveau sélectionneur des Verts, l'Espagnol Lucas Alcaraz, n'a rien laissé au hasard pour bien préparer cette entrée en lice dans la perspective de réussir son objectif de qualifier les Verts à cette CAN et de tenter d'arriver aux demi-finales. Le dernier match amical gagné mardi dernier par Mahrez et ses compatriotes face à la Guinée a bien donné des satisfactions au staff technique bien qu'il reconnaît également qu'il y a eu beaucoup de lacunes et beaucoup de travail reste à faire pour parfaire le jeu des Verts. Et depuis jeudi, date du retour aux entraînements des Verts, après un quartier libre mercredi, Alcaraz a soumis les Verts à des séances biquotidiennes d'entraînements pour assurer une première victoire dans ce groupe B des qualifications à la CAN 2019. D'ailleurs, une séance de visionnage du match amical contre le Togo a été effectuée par le staff technique au cours de laquelle il a montré aux joueurs les points positifs et, surtout, ceux négatifs dans la perspective de les corriger face au Togo et ne plus les commettre. La grande satisfaction du staff technique des Verts, cette fois-ci, contrairement aux précédents sélectionneurs des Verts, est le fait que Lucas Alcaraz dispose de l'ensemble de son effectif. En effet, le staff médical n'enregistre aucun blessé parmi le groupe. Tous les joueurs sont donc aptes à prendre part à la rencontre de ce dimanche face au Togo. De plus, le doute sur la participation de Nabil Bentaleb face aux «Éperviers» a été levé, jeudi dernier, puisque la FAF a indiqué que «finalement, la blessure de Bentaleb s'est avérée sans gravité puisqu'il n'a qu'une contusion». Mais, pour le moment, des spéculations vont bon train concernant le «Onze» rentrant que compte aligner Alcaraz dans ce match qu'il ne faut en aucun cas perdre. Certains, estiment qu'il va garder le même onze qui a débuté le match contre le Togo alors que d'autres, pensent que quelques changements seront indispensables pour que l'équipe puisse avoir le rendement attendu. Et là, des spécialistes pensent qu'Alcaraz ne veut pas compromettre l'avenir du jeune joueur Attal, sur le couloir droit, qui a commis beaucoup d'erreurs de jeunesse justement par manque d'expérience. Et son remplacement par Mandi, au moment où dans l'axe, on pourrait retrouver le revenant Carl Medjani pour former le duo central avec Bensebaini. Quant au couloir gauche, Ghoulam est bien placé pour le retrouver. Au milieu de terrain, certains estiment que Guedioura bien qu'il est passé à côté de son sujet, devrait être reconduit puisque son gabarit est un atout non négligeable dans ce genre de match. Au milieu de terrain, le choix entre Taider et Bentaleb serait bien difficile bien que le second a les faveurs d'Alcaraz. C'est le même cas pour Hanni qui a donné satisfaction, mais Boudebouz a fait une entrée fracassante en faisant bouger les choses face à la Guinée. Ce qui pourrait faire changer d'avis à Alcaraz pour le titulariser d'entrée. Quant à la pointe de l'attaque, nul doute que Lucas Alcaraz fera, une fois de plus confiance à Slimani bien qu'il ait été sifflé par des supporters lors du match contre la Guinée. Opportuniste qu'il est, il serait difficile de s'en séparer surtout en ce moment où il a le plus besoin de soutien. Du côté de l'adversaire des Verts, le Togo, en dehors d'Adebayor, le coach Claude Le Roy a renouvelé l'équipe par des jeunes sur lesquels il compte bâtir un ensemble solide à long terme. Le Togo est à Alger depuis jeudi dernier, après avoir livré deux matchs amicaux à Marseille, respectivement contre le Nigeria (0-3) et face aux Comores (2-0). Bien que le sélectionneur du Togo estime que le potentiel offensif des Verts est impressionnant, il estime, tout de même qu'«on va penser à jouer, parce que c'est comme ça qu'on va progresser. Il faut qu'on soit bien lucide sur le potentiel et la qualité de cette équipe algérienne et savoir que dès qu'il y aura un coup à jouer, alors on essayera d'aller leur causer des problèmes», a-t-il fait savoir. Les férus des Verts attendent avec impatience ce premier test d'importance pour les joueurs choisis par Alcaraz où seule une victoire et une belle prestation les satisferait. Enfin, à noter que l'autre match du groupe B entre le Bénin et la Gambie, est prévu également aujourd'hui, mais à 16h à Cotonou. Le premier du groupe à l'issue des six journées de poules se qualifie pour la phase finale de la CAN 2019 prévue au Cameroun