El Hadi Ould Ali remet le trophée de champion à l'ES Sétif

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a remis samedi soir le trophée du championnat de la Ligue 1 Mobilis pour la saison 2016-2017 à l'ES Sétif dans une ambiance des plus festives. En marge de la cérémonie ayant suivi le match de l'ES Sétif face à l'USM Alger, en clôture de la 29e journée de la Ligue 1 de football et où l'Aigle noir a tenu en échec le club algérois (2-1), le ministre de la Jeunesse et des Sports a estimé que «la consécration de l'ES Sétif est méritée et représente le couronnement des efforts déployés par les joueurs, les dirigeants, le staff technique et les autorités locales». Le ministre qui a émis le souhait de voir l'USM Alger se distinguer dans sa compétition continentale (Ligue des champions d'Afrique), a salué l'esprit sportif ayant marqué le match de l'Aigle noir et du club du algérois, tenu au stade 8-Mai 1945. De son côté, le capitaine de l'ES Sétif, Abdelmoumen Djabou a considéré que la célébration du titre de champion d'Algérie est «un moment de grand soulagement après une pression vécue durant toute une saison».