CHAMPIONNAT DE SUPER-DIVISION A DE BASKET-BALL Plateau royal pour le 2e tournoi du play-off

Le premier tournoi Play-off du championnat national de basket-ball, Super Division A, a pris fin avant-hier soir, à Constantine et a vu la qualification pour le second tournoi du GS Pétroliers, du NA Hussein Dey, du CRB Dar Beida et de l'US Sétif. Après trois journées de compétition, disputées dans les salles Zouaghi et Mansourah, le premier tournoi Play-off a rendu son verdict. La qualification des deux cadors du championnat, à savoir le GS Pétroliers (tenant du titre) et le CRB Dar Beida, pour le 2e acte des Play-off ne faisait pas le moindre doute, même si les Pétroliers sont passés de justesse, grâce notamment à un meilleur goal-average. En revanche, la qualification du NA Hussein Dey et de l'US Sétif sonne comme une petite surprise vu qu'il y avait également deux autres bonnes équipes susceptibles d'animer la suite des débats, il s'agit du l'O Batna et du WA Boufarik, surtout que cette dernière a réussi là où toutes les autres formations ont échoué, c'est-à-dire, battre le GS Pétroliers. Un exploit réalisé samedi, à l'occasion de la 3e journée du 1er tournoi, à l'issue d'une partie qui est allée jusqu'aux prolongations (88-90). Toutefois, cela n'a pas suffi pour l'équipe de la Mitidja d'assurer une place pour le 2e tournoi prévu les 22, 23 et 24 juin à Alger. Pour rappel, au terme de ce 2e et dernier tournoi, les deux premières équipes joueront la finale en aller-retour (13 et 14 juillet), avec une belle éventuelle (15 juillet). Le vainqueur sera déclaré champion d'Algérie de la saison 2016-2017.