CLASSEMENT DES BUTEURS DE LIGUE 1 MOBILIS Gasmi et Hamia toujours en tête avec 13 buts

Ahmed Gasmi (NA Hussein Dey) et Mohamed Amine Hamia (CR Belouizdad), auteurs chacun samedi de son 13e but de la saison occupent conjointement la tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 Mobilis de football à l'issue des matchs de la 29e journée de la compétition. Gasmi, grâce à un penalty, n'a pu empêcher la défaite du Nasria à domicile face au CS Constantine (1-2) alors que Hamia a offert la victoire aux siens sur le terrain du CA Batna (1-0) grâce également à un penalty transformé juste avant la mi-temps. Le buteur du RC Relizane Mourad Benayad, 2e au classement avec 10 buts, n'a pu trouver la faille lors du match sur le terrain de l'USM El-Harrach (0-0). Dans la soirée, trois rencontres étaient au programme à partir de 22h30: ES Sétif-USM Alger, MC Alger-Olympique Médéa, et JS Saoura-MO Béjaïa.