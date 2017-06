COMITÉ OLYMPIQUE ET SPORTIF ALGÉRIEN Nouria Benida-Merah désignée vice-présidente

La championne olympique du 1500m, Nouria Benida-Merah, a été désignée vice-présidente du COA, lors de la première réunion du nouveau bureau exécutif de l'instance olympique, tenue avant-hier soir en son siège à Ben Aknoun, a indiqué hier un communiqué du COA. Sous la présidence de Mustapha Berraf, réélu à la tête du COA pour le mandat 2017-2020, la répartition des tâches s'est faite en présence de Hassiba Boulmerka, désignée en qualité de présidente de la Commission femme et sport. Lors de cette réunion, le médaillé de bronze du saut en hauteur aux JO 2000 à Sydney, Abderrahmane Hammad, a été désigné comme président de la Commission des athlètes, a précisé la même source. A l'issue des travaux, marqués par l'absence, entre autres, de six membres du bureau exécutif démissionnaires à l'issue de l'Assemblée générale élective du 27 mai dernier, il a été décidé de reconduire la Commission du plan stratégique et de développement du sport d'élite. Berraf a été réélu pour un nouveau mandat à la tête du COA le 27 mai en récoltant 80 voix contre 45 pour son concurrent au poste de président, Abdelhakim Dib.