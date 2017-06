ELIMINATOIRES DE LA CAN 2019:PHASE DES POULES (1ÈRE JOURNÉE) Trois ex-champions d'Afrique tombent

10 juin 2017. Trois des quatre derniers vainqueurs de la coupe d'Afrique des nations ont vécu des débuts difficiles en éliminatoires de l'édition 2019, ce 10 juin 2017. La Zambie championne d'Afrique 2012, le Nigeria sacré en 2013 et la Côte d'Ivoire titrée en 2015, se sont en effet inclinés à domicile, lors de la première journée de la phase de groupes. Les Zambiens ont ainsi été surpris 0-1 par les Mozambicains (groupe K), tandis que les Nigérians ont été battus par les Sud-Africains 0-2 (groupe E). Quant aux Ivoiriens, ils ont étalé leurs faiblesses défensives face aux Guinéens (2-3) dans le groupe H, une semaine après avoir concédé une humiliante défaite 0-5 face aux Pays-Bas.

Les autres équipes d'Afrique de l'Ouest brillent

Les autres équipes d'Afrique de l'Ouest ont brillé, si l'on excepte la sélection du Niger, tenue en échec 0-0 par celle de Swaziland dans le groupe J. Les Mauritaniens talonnent ainsi les Burkinabés au classement du groupe I. La sélection mauritanienne a gagné 1-0 au Botswana, peu avant que celle du Burkina Faso ne domine l'Angola (3-1). Si les Maliens ont eu du mal à se défaire des Gabonais 2-1 (groupe B), les Sénégalais ont en revanche géré sans souci leur rencontre face à la Guinée équatoriale (3-0 dans le groupe A). A noter également les succès de la Sierra Leone sur le Kenya (2-1 dans le groupe F) et de la Guinée-Bissau sur la Namibie (1-0 dans le groupe K).

La RDC bat encore son voisin congolais

L'affiche de ce samedi était par ailleurs RD Congo-Congo. Ce «derby du fleuve» a tenu toutes ses promesses. Les «Léopards» de RDC se sont imposés 3-1 à Kinshasa, dans le groupe G, face à leurs voisins. Ce dimanche, sept matches restent à jouer dans le cadre de la «première journée» de la phase de groupes des éliminatoires pour la CAN 2019, dont les très attendus Algérie-Togo (groupe D) et Tunisie-Egypte (groupe J).