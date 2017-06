LE MATCH JSS-MOB ARRÊTÉ À LA 52E Situation dramatique des Crabes

Le match JS Saoura-MO Béjaïa, disputé dans la nuit de samedi, n'est pas allé à son terme après que l'arbitre ait mis fin aux débats à la 52e. Et pour cause, les Béjaouis ne disposaient plus que de 6 joueurs valides sur le terrain. Les Béjaouis, relégués en Ligue 2 depuis déjà un bon bout de temps, se sont déplacés à Béchar, à l'occasion de cette 29e et avant-dernière journée de Ligue 1, avec 11 joueurs seulement, un fait inédit dans le Championnat national. A peine 22 minutes passées du match que la JSS avait déjà inscrit 3 buts. Quatre joueurs des visiteurs ont du quitter le terrain, l'un après l'autre, pour blessures. Après la reprise, c'est au tour d'un cinquième joueur des Crabes de connaître le même sort, obligeant ainsi l'arbitre à mettre un terme prématurée aux débats, en vertu des règlements en vigueur.