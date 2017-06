MEETING DE MONTBÉLIARD D'ATHLÉTISME Résultats modestes pour les Algériens

Onze athlètes algériens (7 messieurs et 4 dames) ont participé au meeting de Montbéliard, disputé vendredi soir, dans le département du Doubs, pour le compte du Championnat de Nationale 2 française d'athlétisme avec des résultats en dents de scie. La meilleure performance a été réalisée par Dihia Haddar, ayant remporté le 400m/dames, en 59.02, au moment où ses dix compatriotes se sont contentés de résultats modestes.

Les dix autres athlètes algériens ayant participé à ce meeting sont: Amina Bettiche, Nawel Yahi et Rima Chennah ches les dames, ainsi que Mohamed Belbachir, Ramzi Abdenouz, Abderrahmane Anou, Takieddine Hedilli, Abdelhamid Zerifi, Ali Messaoudi et Khaled Benmehdi chez les messieurs. Bettiche a décroché la 6e place sur le 1500m/dames, en 4.24.56, au moment où Yahi et Chenanah ont disputé le 3000m steeple, et ont terminé respectivement 7e, en 9:51.90, et 10e en 10.04.69.

Chez les messieurs, trois Algériens ont disputé le 800m.Belbachir a réussi la meilleure performance, en décrochant la 3e place, en 1:48.00, suivi d'Abdenouz, 5e en 1:48.35, au moment où Benmehdi a abandonné. Sur le 1500m masculin, Abderrahmane Anou a pris la 6e place, en 3:39.65, suivi de son compatriote Takieddine Hedilli, 7e en 3:39.79.

Les deux derniers Algériens ont disputé le 3000m steeple: Abdelhamid Zerifi a pris la 7e place, en 8:38.99, au moment où Ali Messaoudi est entré à la 10e, en 8:44.46.