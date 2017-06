MONDIAL 2022 Infantino confiant pour le Qatar

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est dit hier «confiant dans le fait que la région va revenir à une situation normalisée», après l'isolement diplomatique du Qatar où doit se tenir la Coupe du monde 2022.

«Nous sommes effectivement confrontés à une crise diplomatique. Mais d'un autre côté, je suis confiant dans le fait que la région va revenir à une situation normalisée», a déclaré M. Infantino dans un entretien au journal suisse Le Matin Dimanche.»

La Coupe du monde, c'est en 2022. Dans cinq ans. Evidemment, si le football peut apporter une petite contribution, de quelque manière que ce soit, à une amélioration, je n'hésiterais pas à proposer mon aide», a-t-il ajouté. Interrogé pour savoir si le Mondial-2022 était en danger, le successeur de Sepp Blatter a répondu: «Non.

De toutes les façons, je n'ai pas l'habitude d'entrer dans les spéculations et je ne le ferai pas cette fois non plus».

Pour lui, le rôle essentiel de la FIFA, «comme je le conçois, est de s'occuper du football et non pas de s'immiscer dans la géopolitique», a-t-il encore déclaré. «Néanmoins, il est vrai que la FIFA doit rester attentive à ce qui se passe. Nous observons donc avec attention l'évolution de la situation.

Nous sommes aussi en contact régulier avec les plus hautes autorités du Qatar et le comité d'organisation», a-t-il encore ajouté.

L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahreïn, l'Egypte et le Yémen ont rompu lundi dernier leurs relations diplomatiques avec le Qatar, qu'ils accusent de «soutenir le terrorisme».