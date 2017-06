ASSURANT LA 2E PLACE ET UN PARCOURS RÉUSSI EN COUPE DE LA CAF Le MC Alger vise désormais Dame coupe

Par Lounès MEBERBECHE -

Nekkache et ses partenaires ont retrouvé le sourire

Malgré tous les «maux de tête» vécus cette saison par les Vert et Rouge du Mouloudia d'Alger, leur parcours sportif reste plus que satisfaisant et peut encore être beaucoup mieux d'ici la fin de la saison.

En effet, traversant une période de turbulence en début de saison sur le plan administratif, le Doyen s'est vite retrouvé au coeur de plusieurs soucis, notamment financier avec la régularisation des joueurs, l'audit réclamé par les responsables de l'actionnaire majoritaire de la Sspa-MCA, en l'occurrence la Sonatrach, à propos de la gestion du responsable de l'équipe Omar Ghrib, out cela a quelque peu déstabilisé les partenaires du capitaine Hachoud, surtout après avoir cédé la place du fauteuil de leader du championnat de la Ligue 1 au futur champion, l'ES Sétif. Cela a mis davantage de pression sur les capés de Kamel Mouassa qui ont failli tout perdre, après avoir misé sur trois tableaux. Mais au fil des semaines, la bande algéroise a su retrouver confiance et forme surtout après un excellent départ en aventure africaine, en se qualifiant à la phase des poules de la coupe de la CAF. Cela a véritablement boosté le moral des troupes de Mouassa qui ont réussi à enchaîner les victoires d'abord en championnat, puis en coupe d'Algérie, avant de briller lors des trois premières journées de la coupe de la CAF. Le Doyen s'est offert donc une fin de saison passionnante, alors que le doute a failli s'immiscer parmi les rangs des Vert et Rouge. Pour ce qui est du championnat de la Ligue 1 Mobilis, et à une journée du terme de l'exercice 2016-2017, le MC Alger comptabilise déjà 50 pts et est parvenu à arracher avec brio la place du seul dauphin du champion d'Algérie, l'ES Sétif.

Les partenaires de Derrardja ont étrillé avant-hier soir l'Olympique Médéa (4-0) au stade Omar-Hamadi dans un match disputé à huis clos. Les quatre réalisations du Doyen sont l'oeuvre de Abderrahmane Hachoud (18'), Walid Derrardja (48') et Hichem Nekkache par deux fois (59' et 63').

Une performance qui a permis aux Mouloudéens de composter officiellement leur ticket pour la Ligue des champions d'Afrique, après la défaite de leur concurrent direct pour cette place du dauphin, en l'occurrence le voisin de l'USM Alger. une grosse performance pour les joueurs de Omar Ghrib, sept ans après la dernière participation des Algérois à cette précieuse compétition continentale. Pour l'homme qui gère les affaires quotidiennes du MCA, à savoir Omar Ghrib, il affirmera à l'issue de cette performance: «En début de saison, j'ai déclaré que notre objectif est de terminer premier ou deuxième et je pense qu'on a tenu notre promesse, malgré que nous ayons été sabotés et on méritait, nous aussi, le titre. Maintenant, on doit oublier le championnat et se concentrer sur la demi-finale de la coupe d'Algérie, car on fera tout pour aller en finale inchaAllah sans oublier les quarts de finale de la coupe de la CAF.» Et justement, pour l'aventure africaine en coupe de la CAF, le MCA devra poursuivre son parcours honorable jusque-là surtout après avoir récolté 5 points qui lui permettent de se positionner à la première place pour l'instant à l'issue de la 3e journée.

Le Doyen jouera ses deux prochaines rencontres en coupe de la CAF le mardi 20 juin face à Mbabane Swallows et le vendredi 30 juin devant Platinum Stars à 22h au stade du 5-Juillet d'Alger. une excellente nouvelle pour les Vert et Rouge qui auront la chance inouïe de franchir un grand pas pour les demi-finales de cette compétition, en évoluant à deux reprises à domicile, devant leur fervent public. Par la suite, le MCA clôturera la phase de poules contre le CS Sfax le vendredi 7 juillet au stade Taieb Mhiri. L'heure du coup d'envoi n'a pas encore été déterminée par l'instance continentale.

Le Mouloudia, qui s'est neutralisé vendredi avec le représentant du Swaziland, Mbabane (0-0), occupe provisoirement la première place avec 5 points devant son adversaire du jour (4 pts) et les Tunisiens du CS Sfax (3 pts) qui affrontent Plalinum Stars (Afrique du Sud) dimanche soir à Sfax pour le compte de la 3e journée. Un véritable «marathon» attend la formation algéroise qui disputera sa demi-finale de coupe d'Algérie devant l'ES Sétif le samedi 24 juin au stade Omar-Hamadi (Alger). Et justement, cette compétition est le troisième objectif des Algérois qui veulent aller au bout de cette belle aventure, surtout que le calendrier leur est favorable, en recevant le champion d'Algérie 2017 à Bologhine lors d'une affiche qui promet d'être très enflammée. Mais avant, les protégés de Kamel Mouassa devront boucler leur parcours en championnat avec ce dernier match de la Ligue 1, prévu mercredi prochain à Bel Abbès face à l'USMBA.

Un match qui ne représente pas un danger pour le MCA, ayant déjà assuré la 2e place, ce qui permettrait au coach Mouassa de faire tourner son effectif en prévision de l'aventure africaine mais aussi dans sa conquête de Dame Coupe.