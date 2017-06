LIGUE 1 MOBILIS - 29E JOURNÉE:USMA-JSS POUR LA 3E PLACE, L'USMH ET LE RCR JOUERONT LEUR SURVIE La décantation au dernier round

Par Saïd MEKKI -

L'ESS a reçu avant-hier son bouclier de champion d'Algérie

En bas du tableau, quatre équipes sont concernées par la dernière place de relégable qui rejoindra le MO Béjaïa et le CA Batna en Ligue 2 Mobilis.

A la lecture des résultats de la 29e journée de la Ligue1 Mobilis, disputée avant-hier et qui a vu l'Entente de Sétif recevoir son trophée de champion avant terme, la dernière journée du championnat, prévue mercredi prochain, sera décisive pour connaître le dernier relégable après le CA Batna et le MO Béjaïa ainsi que la décantation pour la dernière place du podium. En effet, bien que l'Entente de Sétif s'était adjugée son huitième titre de champion d'Algérie deux journées avant la fin de la compétition grâce à sa victoire contre le MO Béjaïa (3-0), ce n'est qu'avant-hier à l'issue de sa victoire à domicile face à l'USM Alger (2-1), que l'équipe drivée par le coach Kheireddine Madoui n'a pu recevoir son trophée de champion d'Algérie des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. Entre-temps, et suite à cette défaite de l'USM Alger, son voisin, le MC Alger profite de la situation pour assurer la place de dauphin à la faveur de sa victoire à domicile face à l'Olympique de Médèa (4-0). Du coup, les Vert et Rouge, bien coachés par Kamel Mouassa, ont donc réussi à assurer le deuxième billet qualificatif à la Ligue des champions d'Afrique pour la saison prochaine en compagnie du champion d'Algérie. A la lecture du classement, il ressort d'une part que la JS Saoura et l'USM Bel Abbès (45 points chacune) sont toujours en lice pour disputer la dernière place du podium à l'USM Alger qui compte 47 points. La dernière journée s'avère donc déterminantes pour ces trois équipes. Lors de la dernière journée prévue mercredi prochain, l'USMBA part favorite en recevant le MC Alger ayant déjà réussi son pari de terminer à la 2ème place du championnat. Par contre, le choc USM Alger-JS Saoura sera d'une importance capitale pour les deux formations et surtout l'USMA qui ne doit en aucun cas perdre sous peine de se voir destituée de cette troisième place du podium, face à un de ses plus sérieux concurrents. En bas du tableau, quatre équipes sont concernées par la dernière place de relégable qui rejoindra le MO Béjaïa et le CA Batna en Ligue 2 Mobilis. Il s'agit du RC Relizane premier relégable avec 33 points, l'USM El Harrach, premier non relégable avec 35 points et les deux équipes se partageant la 11ème place avec un total de 36 points chacune et il s'agit du CS Constantine et du DRB Tadjenanet. Ces deux dernières se contenteront d'un nul lors de leur prochain match mercredi prochain pour se sauver de la relégation. Ironie du sort, les quatre formations joueront face à des adversaires qui n'ont rien à perdre ni à gagner. Seulement, en dehors de l'USMH qui jouera en déplacement face à l'Olympique de Médéa, les autres équipes joueront à domicile et ont donc les faveurs des pronostics avec le double avantage du terrain et du public. Le RC Relizane recevra le CA Batna déjà relégué, le CS Constantine recevra le MC Oran, alors que le DRB Tadjenanet recevra le champion d'Algérie avant terme l'ES Sétif. Par ailleurs, on notera qu'à l'issue de cette 29e journée, la JS Kabylie a réussi enfin à assurer son maintien en prenant le meilleur sur l'USM Bel Abbès à domicile (1-0). Les Canaris ont réussi à gagner le match de la saison grâce à un but signé par l'attaquant des réserves Ahmed Mesbahi (36e) âgé de 19 ans, un succès synonyme de maintien pour une équipe qui a longtemps végété dans les profondeurs du classement. Par contre, deux rencontres ont connu des faits ternissant l'image du football algérien. La rencontre USM El-Harrach-RC Relizane qui a été interrompue pendant 25 minutes, suite à un envahissement de terrain par des supporters en seconde période, alors que les deux équipes étaient à égalité (0-0) avant de reprendre. Des incidents à déplorer au moment où la formation harrachie, qui lutte pour son maintien, avait besoin de plus de sérénité. Enfin, le match JS Saoura-MO Béjaïa n'est pas allé à son terme après que l'arbitre eut mis fin aux débats à la 52e. Et pour cause, les Béjaouis ne disposaient plus que de six joueurs valides sur le terrain après la sortie de cinq éléments sur blessure...triste fait qui démontre toute l'incertitude et le camouflet dans lesquels vit notre sport roi. Quant à la décantation pour la relégation et le podium, l'ultime journée de la saison, qui se jouera lors de la 19e journée du mois sacré, tranchera sur une saison des plus catastrophiques et qui restera dans les annales pour tous ses scandales et dossiers entachés.