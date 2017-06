ARSENAL Mahrez répond à Wenger

Désirant quitter Leicester, Riyad Mahrez sera très sollicité cet été. Alors qu'Arsène Wenger avait avoué son intérêt, l'Algérien lui a répondu. Après avoir explosé sous le maillot de Leicester, Riyad Mahrez souhaiterait désormais découvrir autre chose. Reste à savoir où il rebondira. Alors que le FC Barcelone surveillerait le joueur de Leicester, Arsène Wenger a dernièrement avoué: «Nous n'avons pas fait d'offre, mais personnellement, j'aime le joueur, oui. Je pense qu'il a eu un grand impact quand ils ont gagné le championnat». Dans une interview rapportée par Metro, Riyad Mahrez a répondu à l'entraîneur d'Arsenal. Tout en évoquant son avenir, le joueur de Leicester explique: «C'est un honneur de recevoir des compliments comme cela de la part d'un grand entraîneur. Mais il y a une grosse différence entre une offre et les spéculations. Il n'y a rien sur la table pour le moment. Avec le propriétaire, on était d'accord pour rester une saison supplémentaire et me laisser partir à la fin de cette saison. Je pense que c'est le bon moment pour partir. Plusieurs clubs sont intéressés, mais je ne suis pas là pour dire qui m'a parlé. Je suis toujours à Leicester pour le moment, je suis toujours sous contrat, donc nous verrons ce qu'il se passera. Si je dois partir, je partirai, si je dois rester, je resterai.»