ES SÉTIF Ryad Keniche vers Al Gharrafa

Le tout frais champion d'Algérie l'ES Sétif voit naturellement ses joueurs être sollicités par d'autres formations, notamment étrangères. Parmi les éléments auteurs d'une bonne saison, figure Ryad Keniche. Le défenseur central de 24 ans est en fin de contrat et suscite de nombreuses convoitises. L'ancien joueur de l'USM

El Harrach et international Espoirs est au club depuis deux saisons et son contrat arrivera à terme cet été. Selon des indiscrétions proches du club, le joueur se dirige vers un départ et disposerait déjà d'un accord avec Al Gharrafa. La formation de la Qatar Stars League pourrait boucler l'arrivée de l'Algérien à l'issue de la demi-finale de coupe d'Algérie que disputera l'Entente le 24 juin au stade Omar-Hammadi face au MC Alger.