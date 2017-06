FORMULE 1-GP DU CANADA Hamilton signe son 3e succès de la saison

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté avant-hier le Grand Prix du Canada, son troisième succès en sept courses cette saison, devant son équipier, le Finlandais Valtteri Bottas, et l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull). Cette 56e victoire de la carrière du triple champion du monde, la 6e à Montréal, lui permet de revenir à 12 points du leader du classement du Championnat pilotes de Formule 1, l'Allemand Sebastian Vettel, qui a pris la 4e place. Parti en pole, Hamilton a vécu une course plutôt tranquille en suivant une stratégie à un seul arrêt. «Il y a dix ans j'ai décroché ma première pole et ma première victoire en carrière ici, revivre ça ce week-end est vraiment incroyable», a souligné le Britannique sur le podium. Vettel a en revanche dû cravacher pour remonter après un départ raté puis un passage aux stands pour changer l'aileron avant de sa monoplace. Sur l'autre Ferrari, le Finlandais Kimi Räikkönen n'a pris que la 7e place au drapeau à damier. Mercedes réalise une excellente opération en reprenant la tête du classement des constructeurs, avec 8 points d'avance, après le doublé obtenu par la Scuderia Ferrari lors du GP de Monaco. Ricciardo termine sur la troisième marche du podium comme il y a 15 jours en Principauté, et en a profité pour boire du champagne dans sa chaussure. Son coéquipier, le Néerlandais Max Verstappen, pourtant auteur d'un excellent départ, a été contraint à l'abandon dès le 11e tour. Le Français Esteban Ocon (Force India), 6e, pourra regretter que son coéquipier, le Mexicain Sergio Perez, 5e, ne l'ait pas laissé passer dans les 15 derniers tours, car il a été contraint ensuite de céder devant Vettel. Le jeune Canadien Lance Stroll (Williams) est rentré pour la première fois de sa carrière dans les points, avec une belle 9e place. Gilles et Jacques Villeneuve étaient jusqu'à présent les seuls pilotes canadiens à avoir marqué des points en F1.