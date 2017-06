MEETING D'AMIENS D'ATHLÉTISME (3000M STEEPLE) Billel Tabti progresse sur son chrono

Le demi-fondiste algérien Billel Tabti a réussi un bon chrono de 8:20.20 sur le 3000 m steeple du meeting d'Amiens, disputé samedi dernier, en France. L'international militaire, dont c'était la troisième sortie officielle cette saison, a amélioré de plus de sept secondes le chrono qu'il avait réussi le 3 juin à Marseille, passant de 8:27.24 à 8:20.20 en l'espace de seulement une semaine. Les minima exigés par la Fédération algérienne d'athlétisme étaient de 8:32.00 et Tabti les a réussis haut la main, tout en les confirmant moins d'une semaine plus tard. L'Algérie a déjà qualifié six athlètes pour les Mondiaux de Londres (4-13 août), à savoir Abdelmalek Lahoulou (400m haies), Kenza Dahmani (marathon), Mohamed Amine Belferar (800m), Amina Bettiche (3000m steeple), ainsi que Billel Tabti et Hicham Bouchicha sur le 3000 m steeple.