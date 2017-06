OLYMPIQUE LYONNAIS Le tour d'Europe de Ghezzal passe par l'Italie

Libre de tout contrat après avoir décidé de ne pas prolonger à l'Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal doit désormais choisir quel sera le meilleur choix pour son avenir. Proche de rejoindre la Premier League cet hiver, c'est finalement vers la Série A que pourrait se tourner l'Algérien. Effectivement, au moins deux grosses écuries italiennes se sont manifestées pour obtenir la signature du natif de Décines. Selon les informations de Gestcont, le Milan AC et l'AS Rome ont déjà sondé l'entourage du joueur de 25 ans. Les deux clubs italiens seraient actuellement en contact avec l'agent de l'ancien rhodanien. Par ailleurs, Everton et Valence restent attentifs à la situation du joueur, mais ont clairement un temps de retard sur les formations de Série A. Difficile pour l'heure de savoir quel challenge sera privilégié par le joueur, et quels seront les efforts financiers consentis par les différentes formations intéressées.