PHASE DES POULES-1ÈRE JOURNÉE Le Ghana, le Sénégal et la Tunisie rassurent

Les Étalons burkinabés surclassent l'Angola à Ouagadougou devant un public déchaîné. Dans le groupe F, les Black Stars du Ghana n'ont pas fait de détail face aux Walya d'Ethiopie. Le Ghana a ouvert la marque dès la 10ème minute par Asamoah Gyan et menait déjà 3-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Raphael Dwamena profite de la mollesse de l'équipe adverse pour réaliser son doublé personnel et porter la marque finale à 5-0. Pour sa part, la Tunisie a battu l'Egypte 1-0. Les Aigles de Carthage ont ainsi pris une belle option dans ce groupe J. L'Afrique du Sud surprend le Nigeria, la Guinée s'impose à Bouaké. Les Bafana Bafana ont battu le géant nigérian (2- 0) dans le groupe E, une première depuis 13 ans. Dans le groupe H, la Côte d'Ivoire, sacrée en 2015, a été battue devant son public par la Guinée (3 à 2). Toujours dans le groupe H, les Fauves de la Centrafrique ont battu le Rwanda par 2-1. Dans le groupe I, le Burkina Faso a écrasé l'Angola par 3-1 à Ouagadougou. La Mauritanie s'est inclinée face au Botswana (1-0). En revanche, dans le groupe A, le Sénégal a entamé les éliminatoires sans trembler avec une victoire face à la Guinée équatoriale (3-0). Le Sénégal assure devant son public à Dakar, alors que les Ougandais rêvent de renouveler l'expérience, après le Gabon. Dans une rencontre indécise, les Ougandais ont fini par s'imposer face au Cap vert à la toute fin du match - 83mn- Le match prévu samedi dernier avait été été repoussé à dimanche suite au retard de l'avion transportant une partie de l'équipe ougandaise. Par ailleurs, la RDC s'est s'imposée face à son voisin du Congo Brazzaville 3-1, alors que le Zimbabwe a battu le Liberia (3-0). Le Mali n'a pas déçu à Bamako. Les Aigles ont survolé les Panthères à Bamako après avoir été menés au score jusqu'en seconde période. Les Maliens ont réagi au retour des vestiaires avec deux buts en moins de cinq minutes grâce à Kalifa Coulibaly et Yves Bissouma. Les Aigles ont pris l'avantage dans ce groupe même si le chemin est encore long pour décrocher son ticket pour la CAN 2019. Sinon le Burundi a battu le Soudan du Sud (3-0), Libye- Seychelles (5-1) et Niger-Zwasiland (0-0). Enfin, le Cameroun, champion d'Afrique en titre et pays hôte de l'édition 2019 a battu en match amical le Maroc 1-0. La deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 est prévue en mars prochain.