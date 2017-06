ELIMINATOIRES DE LA CAN 2019:VICTOIRE PRÉCIEUSE, MAIS PRESTATION MOYENNE DE L'EN Beaucoup de travail attend Alcaraz

Par Saïd MEKKI -

Hanni a inscrit l'unique but de la victoire des Verts

La sélection nationale a, certes, battu le Togo, avant-hier soir au stade Tchaker de Blida (1-0), grâce au but de Hanni (24e), mais force est de constater que les Verts n'ont vraiment pas convaincus avec un jeu aussi approximatif que brouillon. Pour le nouveau sélectionneur des Verts, l'Espagnol, Lucas Alcaraz, cette deuxième victoire après celle de la Guinée en amical, est une bonne entrée en la matière pour redonner confiance aux joueurs, mais il faut bien remarquer qu'un grand travail reste à faire pour que la sélection algérienne retrouve sa verve et surtout son véritable jeu dit à l'«algérienne». Sur la pelouse du stade Tchaker de Blida, Brahimi et ses compatriotes ont montré deux images diamétralement opposées au vu des deux mi-temps. Si Hanni, la classe, a ouvert la marque pour les Verts avant la demi-heure de jeu, c'est la concrétisation de toute une volonté et des rushs successifs qui ont donné lieu à une domination d'une équipe togolaise à l'affût. Mais en deuxième mi-temps, censée être celle des coachs, tactiquement le Français Claude Le Roy coach du Togo, a bien «gagné» son match contre l'Espagnol Lucas Alcaraz. Et là, il faut noter que les Verts ont non seulement déçu durant cette seconde mi-temps, mais sont bien passés à côté de leur match avec un Brahimi et un Mahrez trop proches de Hanni et manquant visiblement de «liberté» dans leur jeu bien brouillon. Mahrez oublie carrément qu'il a un rôle important lorsque l'équipe perd le ballon. Mais, par contre, il s'est contenté de regarder ses compatriotes se «battre» pour récupérer des balles au lieu de leur donner des coups de main. Un Guedioura perdant beaucoup plus de balles que «constructif» alors qu'un Slimani est toujours muet devant la cage adverse. Heureusement que cette fois-ci la défense bien articulée autour d'un Bensebaini, très présent, et d'un Mandi bien en place alors que le jeu du Paradou a montré qu'il mérite bien la confiance du coach sur son flanc. Malheureusement lui et son remplaçant Feghouli, se sont blessés et c'est Medjani qui a terminé le match. D'autre part, le positionnement des joueurs a aussi joué contre les Verts. Il y a d'abord l'absence des milieux défensifs devant la défense bien articulée du duo Bensebaine-Mandi. Par contre, Bentaleb était trop bas alors que Hanni, plutôt trop haut. Un équilibre entre les deux aurait pu permettre à Slimani d'avoir ces balles importantes pour conclure. Et justement et d'une manière générale, les Verts ont manqué de solidarité et de jeu collectif surtout en seconde période ou Adebayor et ses compatriotes ont été plus incisifs bien qu'ils n'ont pu concrétiser leurs actions car s'ils avaient réussi à niveler la marque personne n'aurait crié au scandale. Quant au gardien togolais, il a montré toute son efficacité en protégeant si bien sa cage qu'en conservant en permanence un cure-dents dans sa bouche... Il a sauvé son équipe de deux balles chaudes, notamment celles de Slimani (7e) ainsi que la demi-volée de ce dernier suivie d'une frappe de Ryad Mahrez (44e). Au final, et après avoir réussi son premier test avec la sélection nationale la menant à une victoire étriquée, mardi dernier à Blida, face au Silly National de Guinée (2-1) en amical, le nouveau sélectionneur des Verts, Lucas Alcaraz, a voulu absolument enchaîner par un deuxième succès contre le Togo. Et il l'a bien réussi, mais, au vu de la prestation décevante des joueurs, Alcaraz doit revoir sa copie pour que les Verts retrouvent leur jeu fait de passes courtes, de déviations et de concrétisations avec, surtout, cette rapidité dans l'exécution qui a fait jadis le bonheur de la sélection algérienne. Le football étant un jeu collectif, les Verts se doivent de retrouver leur solidarité et leur jeu basé sur l'entraide et le soutien permanent des uns et des autres sur le terrain.



Avis des coachs



Lucas Alcaraz, coach de l'EN

«Je commence tout juste à instaurer une nouvelle stratégie»

«Nous avons bien démarré la rencontre, en nous procurant un grand nombre d'occasions, mais sans parvenir à les concrétiser. Nous avons essayé de rectifier le tir en deuxième mi-temps, mais les blessures de Attal, qui souffre d'une luxation à l'épaule, et de Sofiane Feghouli ont faussé nos calculs. Sans cela, je suis convaincu que nous aurions marqué plus de buts. Il est vrai que le rythme a baissé en deuxième mi-temps, mais c'est logique, car non seulement nous sommes en fin de saison, mais c'est aussi le mois de Ramadhan. Par ailleurs, je commence tout juste à instaurer une nouvelle stratégie de jeu, et je pense que les joueurs mettront un peu de temps avant de l'assimiler. Cela dit, notre prochain match contre la Gambie est prévu en mars 2018, et nous auront donc largement le temps pour bien nous préparer. A mes yeux, tous les joueurs sont égaux et je ne compte privilégier personne. Seuls les plus en forme joueront. Ceux qui ne le sont pas, qu'ils s'appellent Mahrez ou autre, devront rester sur le banc.»



Claude Le Roy, coach du Togo

«Déçu par cette défaite»

«Je suis très déçu par cette défaite, car vu la physionomie de la rencontre, on méritait de repartir avec au moins un nul.

Nous avons encaissé un but sur une erreur de jeunesse, et la réussite nous a fait défaut au moment de concrétiser les nombreuses occasions qu'on s'était procurées en deuxième mi-temps.

La sélection algérienne avait bien démarré le match, certes, mais elle a été fébrile en seconde période et c'est là qu'il y avait peut-être un bon coup à jouer pour nous. Dommage!.»



Déclarations des joueurs



Youcef Attal:«Continuer à travailler pour prouver que je mérite ma place»

«Le match n'a pas été facile, contre une coriace équipe du Togo, qui n'a rien lâché jusqu'au coup de sifflet final. Mais on voulait cette victoire et nous avons tout fait pour l'obtenir. Je pense que le fait d'avoir marqué assez tôt nous a facilité la tâche. Sur le plan personnel, je pense avoir fait un bon match dans l'ensemble et je vais continuer à travailler pour prouver que je mérite ma place au sein de la sélection nationale. Concernant ma blessure, le médecin m'a dit à l'issue du premier examen qu'il pourrait s'agir d'une petite fracture à l'épaule, mais je dois passer des examens plus approfondis pour être fixé.»



Raïs Mbolhi: «Le coach travaille pour essayer plus de rigueur tactique»

«Je suis content de cette victoire, même si elle a été acquise dans la douleur. Le Togo nous a posé quelques problèmes en deuxième mi-temps, mais le plus important pour nous était d'engranger les trois points, pour prendre provisoirement la tête du groupe. Maintenant, on doit se projeter vers l'avenir et commencer à préparer le prochain match contre la Gambie. Concernant mon nouveau statut de capitaine, je dirai que je ne fais pas de focalisation dessus, car ce n'est pas cela le plus important. Ce sont les joueurs qui l'ont décidé et je ferai de mon mieux pour bien assumer cette responsabilité. Ce qui nous a manqué par le passé, c'est la rigueur tactique et le nouveau sélectionneur national travaille actuellement pour essayer d'y remédier.»



Emmanuel Adebayor, capitaine du Togo: «on n'a pas à rougir de cette défaite»

«C'était un match difficile, contre une sélection algérienne restée égale à elle-même. Tout le contraire de la sélection togolaise, qui était composée de plusieurs jeunes joueurs, dont c'était aujourd'hui le premier match international. Il était donc difficile pour eux de bien gérer les moments forts de cette rencontre. Cela dit, on n'a pas à rougir de cette défaite, car on a bien joué dans l'ensemble. Je pense que la qualification sera très difficile après cette défaite, surtout que notre prochain match sera un derby contre le Bénin. Mais on va quand même s'accrocher.»