Un match à huis clos pour le RCR, l'ESS, l'USMA et l'USMH

Quatre clubs de Ligue 1 Mobilis: le RC Relizane, l'ES Sétif, l'USM Alger et l'USM El Harrach, ont écopé chacun d'un match à huis clos, suite au traitement par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) des affaires liées aux rencontres jouées mercredi 7 et samedi 10 juin dans le cadre des 28e et 29e journée, a indiqué hier l'instance footballistique nationale sur son site Web officiel.

Outre cette sanction, les quatre clubs devront s'acquitter chacun également d'une amende de 200 000 DA. Le principal grief retenu contre ces formations, est l'utilisation et jets de fumigènes et projectiles.

Aussi, pour le RCR et l'USMH, ils ont été sanctionnés suite à l'arrêt de leur match contre le MC Alger et le RCR pour 5 mn et plus de 10 minutes, respectivement, précise la même source.

Pour sa part, le MO Béjaïa, lanterne rouge et qui a mis les deux pieds en Ligue 2 Mobilis depuis déjà plusieurs semaines, a enregistré un match perdu par pénalité contre la JS Saoura suite à un arrêt de la partie dû à un effectif réduit à moins de 7 joueurs (Art 84 Règlement des championnats de football professionnel/Art 89 Code disciplinaire).

De plus, le club Béjaïa sera privé de la quote-part due au titre des droits de télévision pour ce match. Il est sanctionné également d'une défalcation d'un (1) point et d'une amende de 100 000 DA.