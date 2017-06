BORDEAUX Pas d'offre officielle pour Ounas

Selon Sud-Ouest, Adam Ounas n'aurait reçu aucune offre pour le mercato estival. Le milieu offensif des Girondins de Bordeaux est suivi par deux clubs italiens: Naples et l'AS Rome. Le milieu bordelais Adam Ounas (20 ans) est dans l'attente d'une offre pour quitter Bordeaux. Alors qu'il sort d'une saison difficile sous le maillot au scapulaire, le Napoli voulait même transmettre une proposition aux dirigeants bordelais pour recruter le milieu offensif des Girondins. Mais d'après des proches du joueur, aucune offre n'a été transmise au club et au Bordelais. Mais le dossier devrait avancer dans les prochains jours. En effet, selon le journal local Il Mattino, la direction Marine et Blanche et celle de Naples doivent se rencontrer bientôt pour discuter d'un éventuel transfert. Les dirigeants girondins attendent un montant de six millions d'euros pour vendre le milieu offensif bordelais cet été. Au niveau du paiement, le club napolitain voudrait payer en plusieurs fois, mais l'AS Rome pourrait jouer les trouble-fêtes dans ce dossier et chiper Ounas à Naples.