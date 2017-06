COUPE DES CONFÉDÉRATIONS 2017 Le Cameroun débutera dimanche face au Chili

Le Cameroun, détenteur de la dernière coupe d'Afrique des nations 2017 au Gabon, entamera dimanche la coupe des Confédérations prévue en Russie (17 juin-2 juillet) contre le Chili au stade de Moscou. Le match d'ouverture de cette compétition, qui interviendra une année avant le Mondial 2018 en Russie, opposera samedi le pays hôte à la Nouvelle-Zélande. La sélection portugaise de Cristiano Ronaldo, champion d'Europe, débutera face au Mexique dimanche prochain à Kazan. Le groupe A est composé de la Russie, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal et du Mexique, alors que le groupe B comprend le Cameroun, le Chili, l'Australie et l'Allemagne. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales. Quatre stades ont été retenus par les organisateurs pour abriter le tournoi: Kazan-Arena, Stade Krestovski (Saint-Pétersbourg), Otkrytie Arena (Moscou), et Stade olympique Ficht (Sotchi). Le Brésil, tenant du titre, ne s'est pas qualifié pour cette compétition, dont la première édition s'est déroulée en 1992 et remportée par l'Argentine.