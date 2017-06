COUPE DU MONDE 2018 L'Iran 3ème pays qualifié

C'est la 5e fois que la «Team Melli» se qualifie pour une phase finale de Mondial. 29 autres tickets sont encore à distribuer.

L'Iran est devenue la troisième sélection assurée de disputer la phase finale de la Coupe du monde 2018, après la Russie (organisateur) et le Brésil, grâce à sa victoire contre l'Ouzbékistan (2-0) lundi à Téhéran, lors de la 8e journée des éliminatoires de la zone Asie. Ces trois points lui garantissent de terminer à une des deux premières places du groupe A, synonymes de billet direct pour la compétition (14 juin-15 juillet). C'est la 5e fois que la «Team Melli» se qualifie pour une phase finale de Mondial. 29 autres tickets sont encore à distribuer. Des buts des attaquants Sardar Azmoun (23e) et Mehdi Taromi (88e) ont scellé le succès sur l'Ouzbékistan, dernière équipe à pouvoir contrarier l'objectif des Iraniens. Première de sa poule avec 20 points, la «Team Melli» ne peut plus être rejointe par son adversaire du jour, 3e et barragiste virtuel (12 pts), à deux journées de la fin. Mais l'Ouzbékistan peut toujours se qualifier directement s'il finit devant la Corée du Sud, actuelle 2e avec 13 pts mais un match en moins. Jamais la formation perse, 30e nation au classement FIFA, ne s'était qualifiée pour deux éditions de suite. Ses quatre précédentes participations (1978, 1998, 2006, 2014) se sont conclues à chaque fois par une élimination dès la phase de poules. En 12 rencontres de Mondial, l'Iran n'en a remporté qu'une (3 nuls, 8 défaites). En Russie, la sélection entraînée par le Portugais Carlos Queiroz pourra s'appuyer sur sa défense pour espérer mieux faire. L'Iran n'a concédé aucun but sur ses huit matchs - son dernier encaissé en compétition remonte à novembre 2015, contre le Turkménistan. Dans l'autre poule des éliminatoires de la zone Asie, le Japon, l'Australie et l'Arabie saoudite, tous les trois ex aqueo, se disputent les deux places synonymes de billet direct pour la Russie. Mais les «Samurai Blue» nippons, qui comptent un match en moins, peuvent prendre une avance décisive en cas de victoire contre l'Irak.