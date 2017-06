FORMULE 1 Lewis Hamilton envoie un message fort à Ferrari

Alors que Sebastian Vettel a connu une drôle de course dimanche dernier au Canada, Lewis Hamilton estime que de toute manière, il aurait remporté le Grand Prix! C'est un Grand Prix qui semblait pourtant promis à Sebastian Vettel. Annoncé comme favori des pronostics, le pilote allemand a vu sa course ruinée par Max Verstappen, avec qui le contact en début de Grand Prix l'a obligé à changer d'aileron avant... Une donnée qui n'importe guère à Lewis Hamilton, lui qui estime qu'il aurait gagné dans tous les cas! «Je suis d'accord avec Toto (Wolff): même si les Ferrari avaient été là, juste derrière nous, nous les aurions battues. Ce week-end a été incroyable pour nous et je ne pourrais pas être plus heureux. Tout d'abord, de la façon dont nous nous sommes relevés de Monaco, avec toute l'équipe qui a travaillé des jours et des nuits pour réfléchir, analyser et proposer des pistes pour les réglages. Je ne pense pas avoir vu lors de ces cinq ans une telle unité pour trouver des solutions et pousser, tout le monde, dans le même sens. Comprendre la voiture, la régler au mieux et réussir ce résultat, ça a fait mal à Ferrari. Je le pense. Valtteri a aussi fait un travail incroyable pour le doublé, notre premier doublé ensemble. Ce sont des points très importants pour l'équipe et bien mérités», a ainsi confié le Britannique dans des propos relayés par Nextgen.