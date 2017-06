JOUEURS AFRICAINS LES PLUS CHERS DE L'HISTOIRE Slimani dans le Top 10

En effet, si aucun footballeur africain ne figure encore dans le Top 10 mondial, deux joueurs ont chamboulé l'été dernier le classement des joueurs africains les plus chers de l'histoire. Il s'agit du défenseur central Ivoirien Eric Bailly et de l'attaquant sénégalais Sadio Mané. Transférés respectivement à 38 et 41 millions d'euros, les deux joueurs viennent détrôner des légendes du football africain à l'image de Didier Drogba, Michael Essien ou encore Yaya Touré. L'international algérien, Islam Slimani, qui s'est engagé lors du dernier mercato estival avec Leicester City pour 30 millions d'euros (plus 5 millions de bonus) a également rejoint à la septième place le Marocain Mehdi Benatia transféré en 2014 au Bayern Munich pour la même somme. Il convient de noter également que l'attaquant vedette de la République Démocratique du Congo Yannick Yala Bolasie, recruté en août 2016 par Everton en provenance de Crystal Palace pour 29 millions d'euros, peut également se targuer de figurer parmi le Top 10 des joueurs aricains les plus chers de l'histoire.