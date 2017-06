PREMIER LEAGUE Les bonnes affaires à saisir au mercato d'été

Le Telegraph parle depuis hier après-midi d'un accord avec Alvaro Morata (Real Madrid). Libre, Zlatan Ibrahimovic devrait sauf retournement de situation se mettre en quête d'un nouveau challenge.

Vendredi dernier, la Premier League a dévoilé la liste des joueurs qui ne seront pas retenus par leurs clubs. Et il y a de bonnes affaires à saisir. Et du côté de Manchester United, un seul et unique nom est inscrit: Zlatan Ibrahimovic. Depuis quelques jours, la presse anglaise annonçait que le géant suédois ne serait pas retenu par les Mancuniens. Malgré une belle saison, l'ancien Parisien a été blessé en fin de saison. Après avoir hésité, les pensionnaires d'Old Trafford ont finalement décidé de libérer Ibra pour plutôt travailler avec un attaquant plus jeune. Le Telegraph parle depuis hier après-midi d'un accord avec Alvaro Morata (Real Madrid). Libre, Zlatan Ibrahimovic devrait sauf retournement de situation se mettre en quête d'un nouveau challenge. D'autres joueurs figurent dans cette liste dévoilée par la Premier League. Du côté de Chelsea ce n'est pas un secret, John Terry n'est pas conservé. Le défenseur central a annoncé son départ de Londres il y a déjà plusieurs semaines. À 36 ans, l'Anglais ne souhaite pas raccrocher encore les crampons. Un élément expérimenté qui pourrait rendre encore des

services. Toujours à Londres, Arsenal a annoncé ce matin que Yaya Sanogo (24 ans) n'était pas retenu. Il profitera de son statut d'agent libre pour trouver un point de chute ailleurs. Idem pour Mathieu Flamini (33 ans). Crystal Palace n'a pas poursuivi l'aventure avec le Frenchy. D'autres tricolores sont également sur le marché du côté de Manchester City. Bacary Sagna, dont le nom est cité à Marseille et Gaël Clichy ne feront pas partie de l'équipe chapeautée par Pep Guardiola la saison prochaine. C'est également le cas de Jesus Navas et Willy Caballero, qui a été lié à Newcastle et Chelsea (doublure) par la presse anglaise. Ancien Citizen, Joleon Lescott est également à la recherche d'un nouveau défi. Sunderland, relégué en Championship, n'a pas souhaité faire appel à lui pour cette nouvelle saison. Venu se relancer après une année compliquée au Real Madrid, Alvaro Arbeloa n'a visiblement pas convaincu West Ham. Les Hammers ont inscrit son nom sur la liste des joueurs libérés. À 34 ans lui aussi veut montrer qu'il en a encore sous le pied. Martin Caceres, lui, n'a pas réussi à convaincre Southampton. Les Saints l'ont recruté cet hiver alors qu'il était déjà libre. De nouveau sur le marché il va tenter de dénicher un nouveau point de chute. Enfin, Everton en a fait de même avec Arouna Koné. Ce dernier n'a joué que 61 minutes en quatre rencontres cette saison. Les Toffees avaient déjà annoncé son départ il y a quelques jours.