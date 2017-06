PRÉPARATION-ATHLÉTISME La 2e "soirée ramadhanesque" les 16 et 17 juin à Alger

La deuxième soirée ramadhanesque d'athlétisme se déroulera les 16 et 17 juin courant, au Sato du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), ont annoncé hier les organisateurs. Différentes courses et épreuves de lancers sont inscrites au programme de cette compétition, organisée par la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), en collaboration avec la Ligue algéroise de la discipline (LAA), pour l'élite des catégories d'âge: U18, U20 et seniors (messieurs-dames). Certaines épreuves, comme le 2 000 mètres steeple et le

3 000 mètres plat seront destinées uniquement aux athlètes de la catégorie des moins de 18 ans, alors que les seniors messieurs seront les seuls à disputer le saut en hauteur. La compétition débutera par l'épreuve du 10 000 mètres marche, prévue vendredi prochain, à 22h45 (heure algérienne) et se poursuivra jusqu'à très tôt dans la matinée de samedi prochain.