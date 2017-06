ELIMINATOIRES DE LA CAN 2019:PHASE DES POULES-1ÈRE JOURNÉE Des cracks ont vacillé

Les deux défaites les plus inquiétantes sont celles des Super Eagles et des Eléphants.

Un coup de tonnerre a retenti dans le ciel du football africain. L'orage a grondé dans certains stades. A Uyo où le Nigeria s'est fait surprendre par l'Afrique du Sud (0-2), à Bouaké où la Côte d'Ivoire a cédé devant la Guinée (2-3), à Ndola où la Zambie a chuté face au Mozambique (0-1). Si on ajoute la défaite de l'Egypte en Tunisie (0-1) qui ne constitue pas un coup de théâtre, quatre des cinq derniers vainqueurs de la coupe d'Afrique des Nations, Egypte (2010), Zambie (2012), Nigeria (2013), Côte d'Ivoire (2015), ont été battus. Seul l'actuel tenant, le Cameroun a gagné son match contre le Maroc grâce à un but de son attaquant Vincent Aboubakar, peu titularisé au début de l'année au Gabon. Et l'Algérie n'a pas fait mieux face au Togo (1-0).

Les deux défaites les plus inquiétantes sont celles des Super Eagles et des Eléphants. On pensait les Nigérians bien repartis sur la scène continentale après leurs victoires lors des deux premières journées du dernier tour éliminatoire de la Coupe du monde 2018 qui les ont mis en bonne place pour le voyage en Russie. Cet échec cuisant «at home» risque d'affecter sérieusement le climat autour de l'équipe.

La Côte d'Ivoire risque, elle aussi, de traverser une période de turbulence et avec elle son nouveau sélectionneur belge, Marc Wilmots. Interrogé après la défaite, il a réclamé «de la patience», ce qui n'est pas la première qualité en général des supporters. Il a ajouté une remarque plus pertinente, «j'ai vu une équipe de Côte d'Ivoire avec des joueurs très fatigués. Des joueurs étaient au bout du rouleau, parce qu'ils sortent d'une longue saison». Une sorte de ras-le-bol physique et mental.

A méditer. Parmi les équipes en vue, le Ghana a rendu une très bonne copie avec cinq buts contre l'Ethiopie, le Sénégal a fait à peine moins bien avec trois buts face à la Guinée Equatoriale. Outre les victoires de l'Afrique du Sud, de la Guinée et du Mozambique, il y a eu trois autres victoires en déplacement, pour Madagascar au Soudan (3-1), pour la Mauritanie au Botswana (1-0) et pour l'Ouganda au Cap Vert (1-0). On n'a enregistré que deux résultats nuls entre la Tanzanie et le Lesotho (1-1) et entre le Niger et le Swaziland (0-0). Au total, 59 buts ont été marqués en 24 rencontres. Coup de chapeau à l'attaquant d'Oostende (Belgique), Knowledge Musona, auteur des trois buts du Zimbabwe contre le Liberia. Il précède l'Ivoirien Souleymane Doumbia, le Ghanéen Raphael Dwamena, le Malgache Faneva Ima Andriatsima, le Congolais Cédric Bakambu et le Sénégalais Moussa Sow qui en ont inscrit deux chacun. Il ne s'agissait que de la première journée. Maintenant on range les maillots, les shorts, les bas et les crampons. On les ressortira au mois de mars 2018 pour la deuxième journée. D'ici là il y aura eu les quatre dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde. Beaucoup d'eau coulera sous les ponts et il n'est pas dit que certaines équipes n'auront pas été soulevées par un vent de renouvellement, voire de chambardement.