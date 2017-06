UEFA Cinq nouvelles récompenses seront remises

Ronaldo toujours présent sur les podiums

Cinq nouvelles distinctions pour les joueurs ayant disputé les compétitions de clubs de l'UEFA 2016/17 seront remises à Monaco, lors des traditionnelles cérémonies des tirages au sort lançant la saison, les 24 et 25 août, a indiqué l'instance dirigeante du football européen hier. Il s'agit des Prix du Meilleur gardien 2016-2017 de l'UEFA Champions League, Meilleur défenseur, Meilleur milieu de terrain, Meilleur attaquant et Meilleur joueur de l'UEFA Europa League, précise la même source.

Ces cinq nouvelles distinctions compléteront celles du Meilleur joueur d'Europe et de la Meilleure joueuse d'Europe de l'UEFA, qui seront également remises à l'occasion du tirage au sort de l'UEFA Champions League, comme les années précédentes.

Pour ces deux récompenses globales, les joueurs qui ont évolué en Europe, quelle que soit leur nationalité, seront évalués sur la base de leurs performances lors de la saison 2016-2017 dans toutes les compétitions, tant nationales qu'internationales, en club et en équipe nationale.

Le jury sera composé des entraîneurs des 32 clubs ayant disputé la phase de groupes de l'UEFA Champions League 2016-2017, des entraîneurs des 32 clubs qualifiés pour les seizièmes de finale de l'UEFA Europa League 2016-2017 et de 55 journalistes de l'Association européenne des magazines sportifs (ESM), représentant chacune des associations membres de l'UEFA. Les entraîneurs ne sont pas autorisés à voter pour des joueurs de leur propre équipe.

Les trois joueurs nommés pour les quatre distinctions de postes en UEFA Champions League et les trois joueurs nommés pour la distinction en UEFA Europa League seront connus le 4 août.

Quant aux trois joueurs et joueuses nommés pour les distinctions du Meilleur joueur d'Europe et de la Meilleure joueuse d'Europe de l'UEFA, ils seront annoncés le 15 août, à l'issue du championnat d'Europe féminin de l'UEFA 2017.

Enfin, le Prix du président de l'UEFA 2017 sera aussi remis à Monaco, à Francesco Totti, pour récompenser la carrière «exceptionnelle» de ce joueur italien.